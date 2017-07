Küssaberg Der Gemeinderat besichtigt die Mensa der Gemeinschaftsschule Rheintal nach dem Abschluss der Erweiterung

Der Gemeinderat Küssaberg macht sich vor Ort ein Bild von der erweiterten Mensa der Gemeinschaftsschule Rheintal. Das Konzept überzeugt das Gremium.

Im Februar hatten die Arbeiten für die neue Mensa der Gemeinschaftsschule Rheintal begonnen. Nun konnte sich der Gemeinderat vom gelungenen Ergebnis überzeugen. Seit den Pfingstferien wird der großzügig gestaltete Raum nicht nur von Schülern und nicht nur in den Esspausen genutzt. „Ich sitze auch einfach gerne mal hier“, sagte Rektorin Sylvia Nicolai. Daniel Rombach, zuständiger Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, hatte die Einrichtung von WLAN im Anbau veranlasst, sodass die Schüler sich auch in ihren Lerngruppen dorthin zurückziehen können. Die Deckenverkleidung sorgt für eine gute Schallisolierung. „Die Geräuschkulisse hat sich verbessert“, wussten Sylvia Nicolai und Cornelia Metzger, Lehrerin an der Gemeinschaftsschule in Rheinheim noch dem Gemeinderat zu berichten.

Auch die Leiterin des Mensabetriebs in Küssaberg, Christine Lenz, ist zufrieden mit dem Ergebnis. Aktuell sind es circa 35 Kinder, die das Essensangebot aus der Küche in Kadelburg nutzen. In den Wintermonaten sind es immer etwas mehr. Das Essen wird täglich frisch von Christine Lenz und ihren Mitarbeiterinnen in Kadelburg zubereitet und mit dem Elektro-Auto der Gemeindeverwaltung an die Gemeinschaftsschule und die Kindergärten ausgeliefert.

Der Bau der Mensa-Erweiterung wurde mit Kosten von 181 000 Euro umgesetzt. Zusätzlich wurde noch ein ehemaliges Klassenzimmer im Obergeschoss in einen sogenannten Input-Raum umgebaut. Nach Besichtigung der Räume im vergangenen Oktober stellte der Gemeinderat 25 500 Euro hierfür in den Haushalt ein. Die tatsächlichen Kosten lagen bei rund 24 700 Euro. Bei dem Vorort-Termin am Montag genehmigte der Gemeinderat zudem die Anschaffung von neuen Tischen und Stühlen für den Input-Raum. Trotz einer Vielzahl an Renovierungen und Erneuerungen informierte Bürgermeister Manfred Weber den Gemeinderat: „Wir sind mit der Sanierung noch längst nicht am Ende.“ Er nannte als Beispiel die sanitären Anlagen. Die erfreulich steigende Zahl der Schüler zeige Gemeindeverwaltung und Schulleitung, dass man auf dem richtigen Weg sei. In diesem Jahr rechnet man mit 32 Schülern für die fünfte Klasse.