Küssaberg Der Gemeinderat Küssaberg besucht die Hasengruppe des Kindergartens Wirbelwind

Der Gemeinderat Küssaberg macht sich Bild von der Außengruppe im sanierten Kinderhaus des Kindergartens Wirbelwind, die seit September besteht.

Viel hat sich getan, seit der Gemeinderat das ehemalige Kinderhaus in Kadelburg hat sanieren lassen. 44 000 Euro wurden damals bewilligt. Grund für die Sanierung war zum einen die Umstellung der Grundschule in Küssaberg auf eine Gemeinschaftsschule. Die im damaligen Kinderhaus betreuten Kinder waren zum großen Teil Schulkinder. Die Eltern zahlten monatlich 350 Euro für die Ganztagesbetreuung. In der 2015 eröffneten Ganztagesschule fällt lediglich das Essensgeld von 3,50 Euro pro Tag und Kind an.

Gemeinde und Gemeinderat war klar, dass die Kinder in die Ganztagesschule wechseln würden. Die ehemalige Leiterin des Kinderhauses, Silvia Schindler, ist nun im Betreuerteam der Ganztagesschule eingesetzt und hat weitere Aufgaben im Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde übernommen. Weiter ist damit zu rechnen, dass durch die Neubaugebiete Neunschwanz und Neunschwanz Erweiterung einige Familien zuziehen werden und Gemeinde sowie Gemeinderat möchten sicherstellen, dass der Kindergarten in Kadelburg ausreichend Plätze anbieten kann.

Somit wurde das Kinderhaus umgebaut. Dort ist im vergangenen September die „Hasengruppe“ unter der Leitung von Alexandra Pfeffer eingezogen. Aktuell besteht die Gruppe aus zwölf Kindern. „Wir können ohne Probleme bis zu 20 Kinder aufnehmen“, informierte die Leiterin des Kindergartens Wirbelwind, Simone Maurer. Mit Alexandra Pfeffer informierte sie den Gemeinderat über den Tagesablauf der Kinder. Von Beetbepflanzung bis zum Werkraum reicht das Angebot. Die Sanierungsarbeiten im Haus haben 38 700 Euro gekostet. Weitere 10 000 Euro investierte die Gemeinde in die Innenausstattung.