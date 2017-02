Küssaberg Der Gemeinderat Küssaber stellt die Weichen für die Sanierung der Schanzstraße in Kadelburg sowie von Schachtabdeckungen in Dangstetten

Der Gemeinderat Küssaber stellt die Weichen für die Sanierung der Schanzstraße in Kadelburg sowie von Schachtabdeckungen in Dangstetten

In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit der zukünftigen Sanierung der Schanzstraße in Kadelburg sowie den Abwasserschachtabdeckungen in Dangstetten. Das Gremium beschloss, dass Architekt Ralf Mülhaupt die Arbeiten nach seinen Vorschlägen vorbereiten soll.

Die Gemeinde Küssaberg hat Unterhaltsrückstände im Straßenbereich. 2013 hatte der damalige Gemeinderat eine Prioritätenliste erarbeitet, denn, wie Bürgermeister Manfred Weber anmerkte, „es geht nicht alles auf einmal“. In der Vergangenheit wurde einiges in Bechtersbohl, Dangstetten, Rheinheim und Ettikon realisiert. Da es bei dem Sanierungsprogramm für den Gemeinderat auch um Nachhaltigkeit geht, wird neben der Oberfläche und der Randeinfassung der Untergrund bewertet. Aktuell geht es um die Schanzstraße in Kadelburg. Architekt Ralf Mülhaupt vom Ingenieurbüro Tillig in Dogern hatte diese besichtigt und beurteilt. Neben einer Ausbaubreite auf 4,50 Meter schlägt Mülhaupt unter anderem Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung vor und die Weiterführung der Bürgersteige. Gemeinderat Markus Granacher (CDU) fand „das Gesamtkonzept durchdacht“.

Man war sich einig, dass der nächste Schritt ein Gespräch mit den Anwohnern sein sollte. Bürgermeister Weber und Architekt Mülhaupt wollen abklären, ob diese interessiert sind, im Zuge der Sanierung alte Grundstückseinfassungen erneuern zu lassen. Auch will man eventuelle Änderungswünsche der Anwohner abklären. Im Anschluss an das Treffen werden die Ergebnisse dem Gemeinderat präsentiert und der weitere Weg festgelegt.

Ein weiteres Thema war die Sanierung von Schachtabdeckungen in Dangstetten. 52 Abdeckungen hat Mülhaupt beurteilt. Im vergangenen Jahr hatte man für dieses Projekt 40 000 Euro budgetiert. Die Schachtabdeckungen sind durch den zunehmenden Verkehr teilweise nach unten weggesackt. Das Resultat kann man jeden Tag selbst erleben bei der Durchfahrt durch Dangstetten. Mülhaupt schlug vor, bei zwölf Abdeckungen die Dämmung zu erneuern. Bei den übrigen 40 Abdeckungen reiche dies nicht aus. Sie sollten saniert werden. Mülhaupt merkte an, dass eine dauerhafte Lösung nicht zu erwarten sei: „In Deutschland gibt es circa 13,5 Millionen Schachtabdeckungen im öffentlichen Bereich, die leider zum Großteil das gleiche Problem des Absackens aufweisen.“ Der Gemeinderat diskutierte verschiedene Varianten, da man schließlich auch hier eine nachhaltige Lösung für die Gemeinde finden will. Man einigte sich dann einstimmig darauf, dass Architekt Mülhaupt die Ausschreibung der Arbeiten entsprechend seinen Empfehlungen vorbereiten soll.