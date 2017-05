Küssaberg Der Fotoclub lädt zur Gewinnübergabe nach der Kulturnacht ein

Michael Jäger, gebürtiger Gurtweiler, sucht sich als Preis des Wettbewerbs an der Kulturnacht ein Bild von der Schlücht bei Gurtweil aus der Fotoclub-Ausstellung aus.

Während der jüngsten Kulturnacht in Küssaberg hat der Fotoclub Küssaberg ein Gewinnspiel veranstaltet. Zu gewinnen gab es ein Bild dieser Ausstellung. Dabei konnte jeder Teilnehmer selbst bestimmen, welches Bild er gerne gewinnen würde, indem er die Nummer des ausgestellten Bildes auf die Gewinnspielkarte eintrug. Um 24 Uhr wurde dann der Gewinner aus circa 250 abgegebenen Gewinnspielkarten ausgelost. Gewonnen hatte Michael Jäger aus Krenkingen. Seine Wahl fiel auf ein Bild der Schlücht bei Gurtweil. Als gebürtiger Gurtweiler fiel ihm die Wahl für dieses Bild nicht schwer.

Die Übergabe des gewonnenen Bilds fand im Rahmen eines offenen Fototreffs im Gasthaus Nimmersatt in Oberlauchringen statt. Diese offenen Treffs finden immer am dritten Mittwoch im Monat statt. Das gewonnene Bild, fotografiert von Sonja Grambach, wurde mit einem Rahmen versehen und von Andrea Jäger, der Ehefrau des Gewinners, abgeholt, weil er selbst an diesem Termin verhindert war.

Der Fotoclub, gegründet 1975, macht sich die Förderung und Pflege der Amateurfotografie zur Aufgabe. Zum Jahresanfang werden elf fotografische Themen festgelegt und die Mitglieder können an den Clubabenden dazu drei Bilder präsentieren und sich gegenseitig austauschen. Angelaufen sind bereits die Vorbereitungen für die nächste Ausstellung im Frühjahr 2018 in der Klosterschüer in Ofteringen.

Zu den Treffen sind auch interessierte Gäste immer willkommen. Hier kann man in gemütlicher Stammtischatmosphäre in den Verein hineinschnuppern und die Mitglieder kennenlernen. An diesen Abenden werden immer wieder kleine Vorträge von Mitgliedern für Mitglieder gehalten, um voneinander zu lernen. Auch zeigen hier die Mitglieder ihre Fotos zum jeweiligen Monatsthema. Sie finden zweimal pro Monat statt. Immer am ersten Mittwoch trifft man sich zum Clubabend in Dangstetten im Bürgerhaus.