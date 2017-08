Küssaberg Der Dorfmarkt in Dangstetten ist eine beliebte Einkaufsmöglichkeit

Die Kreativität der Dangstetter sorgt für die Einrichtung des Dorfmarkts. Zudem schätzen die Bürger die Geselligkeit mit Händlern und Vereinen.

Die Sommerpause des Dofmarkts Dangstetten ist am 1. September beendet. Immer freitags nutzen viele Küssaberger die Möglichkeit, auf dem Dorfplatz Frisches und Regionales für den täglichen Gebrauch einzukaufen. Es gibt Obst, Gemüse und Backwaren vom Bauernladen Stoll, Wurst von der Metzgerei Wassmer in Horheim, Honig von Küssabergs Imker Udo Barabas sowie Tees, Kräuter und Gewürze von Ursula Portz. Auch Yasmin Bagdat ist mit ihren türkischen Spezialitäten dabei. Gerne genießt man hinterher noch in der Kaffeestube ein Stück Kuchen und unterhält sich. Oder man holt sich beim Stand des SV Rheintal eine Bratwurst. „Manuela Berger ist von dem Stand nicht mehr wegzudenken“, sagt der Sprecher der Arbeitsgruppe Belebung Ortsmitte, Gottfried Ritter. Berger bringt die Bratwurst auch in die Kaffeestube zu den Kunden, die nicht so gut zu Fuß sind.

Der persönliche Kontakt ist den Marktbetreibern genauso wichtig wie die angebotenen Waren und genau das macht den Dorfmarkt zu etwas Wertvollem in der heutigen, schnelllebigen Zeit. Am 17. September 2010 fand der Markt das erste Mal statt – erst einmal zum Testen. „Der Grundgedanke war, dass auch die ältere Bevölkerung eine Möglichkeit hat, einkaufen zu gehen“, sagt Gottfried Ritter. Denn in Dangstetten gab es, seit Alfons Mathis vor einigen Jahren geschlossen hatte, keinen Einkaufsmarkt mehr.

Den ehrenamtlichen Organisatoren war sehr schnell klar, dass sie mit dem Markt ins Schwarze getroffen haben. Die Resonanz war durchweg positiv. Von Anfang an wurde die Arbeitsgruppe, bestehend aus den Dangstetter Vereinen, den örtlichen Gemeinderäten, zu denen auch Gottfried Ritter gehört, sowie fünf Anwohnern, von der Gemeindeverwaltung unterstützt. Zudem bewilligte der Gemeinderat damals 30 000 Euro zur Renovierung des ehemaligen Feuerwehrhauses. Hier wurden unter anderem die sanitären Anlagen erneuert. Die Infrastruktur des Gebäudes bot sich an und wird nun als Kaffeestube und Ausgangspunkt für den von den Ausstellern benötigten Strom genutzt.

Seit dem Gründungsjahr bietet die Arbeitsgruppe auch saisonale Events. So findet am Freitag vor dem ersten Advent der Weihnachtsmarkt statt. Gleich im ersten Jahr waren es rund 30 Aussteller. Die Landfrauen bieten seit Beginn ihre selbst hergestellten Adventsgestecke an. Ein Nikolaus verteilt Süßigkeiten an die Kinder und in den Räumen der Bibliothek werden Märchen vorgelesen. Mittlerweile gibt es noch den Ostermarkt und den Herbstmarkt. Alle Märkte sind eine feste Institution für die Küssaberger. Möglich ist das alles nur durch gute Zusammenarbeit. „Es ist immer eine wahnsinnige Freude für mich, wie sich jeder einbringt, ohne dass man ihn bitten muss“ sagt Ritter. So entstehen an jedem Event-Markt kleine Besonderheiten wie ein Show-Mosten im Herbst oder kleine selbst gebastelte Osternester am Ostermarkt, die an die Kinder verteilt werden. Wünsche für die Zukunft des Marktes haben die Mitglieder auch. Über eine Sortimentserweiterung würden sie sich freuen. Aber ganz oben steht der Wunsch, dass der Markt – so wie er ist – auch in zehn Jahren noch besteht.

Der Markt

Der Wochenmarkt in Dangstetten findet Freitags von 15 bis 18 Uhr statt. Eine Standgebühr wird nicht erhoben. An jedem Markt steht ein Gaststand zur Verfügung. Dieser wird zum Beispiel am 8. September vom Angelsportverein genutzt, der seinen Fisch im Bierteig anbietet. Am 6. Oktober findet der Herbstmarkt statt und am 24. November der Weihnachtsmarkt. Wer sich für einen Stand am Wochenmarkt oder auf einem der Eventmärkte interessiert, kann über Alexandra Hug in derGemeindeverwaltung (Telefon 07741/60 01 27) Kontakt aufnehmen.