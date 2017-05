Küssaberg Das ist an der grenzüberschreitenden Kulturnacht geboten

Küssaberg bietet bei der grenzüberschreitenden Kulturnacht 60 Künstlern die Möglichkeit, ihre Kunst zu präsentieren. Eine Übersicht der Veranstaltungen.

Küssaberg (tpr) Am Samstag, 6. Mai, findet die siebte grenzüberschreitende Kulturnacht in Küssaberg und dem Zurzibiet statt. Ab 16 Uhr machen 60 Akteure auf der deutschen und 40 auf der Schweizer Seite bis 1 Uhr nachts kulturelle Angebote. Es gibt einen Gratis-Shuttle-Service.

Im Gemeindezentrum Rheinheim zeigen Inka Metzler Bilder in Acryl, Mirjam Hermann Illustrationen mit Bleistift und Tusche. Malerei ist auch von Kolibri, Trudy Zollinger und Helga Wildner zu sehen. Irmgard Pfeifer stellt ihre Kultur aus der Vergangenheit aus. Die Gemeinschaftsschule zeigt unter dem Motto "Unsere Welt ist kugelrund" selbst konstruierte Kugelbahnen und der Fotoclub Küssaberg Bilder aus der ganzen Welt.

Im Küssaberg-Museum sind Flöten der Welt und Porzellanmalerei zu bestaunen. Gegenüber, im Atelier Nest, ist die Malerei und Bildhauerei von Edyta Nadolska-Scheib zu sehen sowie eine Ausstellung des Kunstvereins Stühlingen. Im Gerätehaus der Feuerwehr gibt es alles rund um das Feuer. Das Gasthaus "Engel" präsentiert die Acryl- und Ölmalereien von Stefano Barbera. Das Ehepaar Karin und Sebastian Bartl zeigt Steinbildhauerei. Gegenüber, in der Zehntscheuer, sind Keramikskulpturen von Gerhard Schwarz zu sehen und die Kunstgießerei von Martin Gnädinger. Die "Brücke" hat unter dem Motto "Be your own Queen" Yesim Arzu Avioglu und Monika Eißrich zu Gast. Um 17 und 24 Uhr präsentiert Anita Althaus ein Märchen-Musical. Ebenfalls in der Brücke ist Malerei von Helene Wachs zu sehen.