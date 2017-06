Küssaberg Das Wahrzeichen ist wieder zugänglich: Brückenbau an Küssaburg beendet

Bauarbeiten an der Brücke zur Küssaburg sind abgeschlossen. Auch Rollstuhlfahrer haben jetzt wieder Zugang zur Ruine.

Um den Zugang zur Burg sicherer und besser zu machen, wurde in den vergangenen Wochen, trotz teilweise schlechtem Wetter, die Holzbrücke zur Küssaburg erneuert. Da die Brücke komplett abgerissen und wieder neu aufgebaut wurde, war die Burg während dieser Zeit nur über die Wendeltreppe im großen Bastionsturm begehbar. Jetzt endlich kann die Brücke wieder genutzt werden.

Um die Burg den Menschen noch besser zu erschließen, um die Geschichte und Kultur der Heimat noch besser näher zu bringen, bietet der Küssaburgbund von April bis September immer am letzten Samstag im Monat um 16 Uhr – also erstmals am 29. April bis 30. September eine öffentliche Führung an. "Dazu ist keine Anmeldung nötig", sagt die Vorsitzende des Küssaburgbundes, Brigitte Rossa. Die Führung finde statt, bei drei wie bei 30 Interessenten. Die Führung kostet vier Euro pro Person, für Kinder zwei Euro. "Für Gruppen und Schulklassen sind jederzeit Führungen möglich. Allerdings auf Voranmeldung", verweist Brigitte Rossa auf Flexibilität. Anmeldungen seien bei ihr unter der Telefonnummer 07741/18 94 möglich. Treffpunkt zu den Begegnungen ist der Parkplatz beim Gasthof Küssaburg. Die Führungen selbst werden etwa eineinhalb Stunden dauern, wie vom Küssaburgteam zu hören ist. Allein im vergangenen Jahr haben sie 27 Führungen durchgeführt, bei denen über 570 Personen die Burgruine besichtigt haben.

Traurig dabei wäre nur, dass es immer noch Chaoten gäbe, welche die auf der Burgruine aufgestellten Bänke so zerstören, dass sie nicht mehr benutzbar sind. Auch aufgestellte Mülleimer werden in Brand gesetzt. Erst in den Tagen vor den Bauarbeiten an der Brücke wurden wieder von Unbekannten Schäden angerichtet. Dass das bei einer Führung keinen guten Eindruck macht, versteht sich von selbst und ist dabei auch noch mit unnötigen Kosten verbunden.