Küssaberg Das Unterehmen Visco Jet Rührsysteme erhält einen Zuschuss vom Land für einen Neubau

Gemeinde Küssaberg und Gemeinderat freuen sich mit dem Firmeninhaber über die Förderung vom Land für das Unternehmen Visco Jet Rührsysteme und seinen Umzug ins Gewerbegebiet Greut in Kadelburg.

Groß war die Freude in der Gemeindeverwaltung und bei der Firma Visco Jet Rührsysteme, als die gute Nachricht einging: Das Unternehmen hat eine Förderung in Höhe von 400 000 Euro erhalten, was gleichzeitig einer der höchsten Förderbeträge in dieser Runde war. Die Summe ist für den Bau eines Firmengebäudes im Gewerbegebiet Greut in Küssaberg vorgesehen. Das Unternehmen sitzt derzeit in angemieteten Räumen im Industriegebiet Kaitle in Tiengen und benötigt dringend mehr Platz.

„Es hat ein paar Gespräche in Stuttgart gebraucht“, sagte CDU-Landtagsabgeordneter Felix Schreiner beim Vor-Ort-Termin im Kaitle und weiter: „Ich freue mich sehr, dass wir die Förderung das erste Mal in den Landkreis holen konnten.“ Sein Dank gilt neben Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber sowie dessen Mitarbeitern Kersten Küpfer und Joachim Isele besonders dem Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauck (CDU). Er habe den Antrag von Beginn an unterstützt.

Timo Weber, Inhaber von Visco Jet, freut sich auf den Spatenstich, der noch in diesem Jahr erfolgen soll. Rund drei Millionen Euro wird der Neubau kosten. In circa vier bis acht Wochen wird die Planung des neuen Firmensitzes abgeschlossen sein. Dann kann der Bauantrag gestellt werden. „Herr Weber und sein Team haben von Anfang an vorbildlich mit uns zusammenarbeitet“, lobte Timo Weber. Das Unternehmen möchte weiter wachsen. „Wenn Sie zu Hause Ihren Kühlschrank öffnen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir an der Herstellung mancher Produkte beteiligt waren“, erläutert er. Nicht nur die Lebensmittelindustrie zählt er zu seinen Auftraggebern. Auch die Pharmabranche oder Farben und Lacke – die Liste ist lang.

Das neue Gebäude ist so geplant, dass die Arbeitsschritte zur Herstellung der Rührsysteme für die weltweiten Kunden optimiert ablaufen. Timo Weber, der viel Wert auf Aus- und Weiterbildung lege, hat in den Büros kaum noch Platz für neue Mitarbeiter. Im Sommer beginnen zwei weitere Auszubildende. Dann sind alle Arbeitsplätze belegt. Auch das wird an der neuen Firmenadresse im Greut in Kadelburg anders aussehen. Der Umzug ist für die zweite Jahreshälfte in 2018 vorgesehen.

Bürgermeister Manfred Weber gratulierte Timo Weber. Der Gemeinderat und die Verwaltung legen Wert darauf, dass im Gewerbegebiet Greut ausschließlich produzierende Firmen und Handwerk angesiedelt sind. „Die Firma Visco Jet passt dort perfekt rein“, sagt Manfred Weber. Sein Dank gilt auch seinen Mitarbeitern sowie Felix Schreiner und dem Amt für Wirtschaftsförderung beim Landratsamt Waldshut für die Unterstützung.

Das Unternehmen

Visco Jet wurde 1986 von Kurt Wyss in Rheinach/CH gegründet und 1996 an Hans Weber verkauft. 2013 hat sein Sohn Timo Weber das Unternehmen übernommen. Visco Jet Rührsysteme GmbH fertigt Rührsysteme für die herstellende Industrie an. Das Unternehmen hat 27 Mitarbeiter, sechs davon sind in der Ausbildung. 2016 lag der Jahresumsatz bei 4,5 Millionen Euro.