Küssaberg Das DFB-Mobil besucht die Grundschule Küssaberg

Fußball üben mit Profitrainern: Das DFB-Mobil besuchte die Grundschule Küssaberg. Die Besucher spielten Fußball mit allen drei vierten Klassen. Sie teilten die Viertklässler in vier Mannschaften auf. In der 4a war es Schalke 04, Bremen, Dortmund und der FC Bayern. Zuerst wärmten sie die Viertklässler mit verschiedenen Ball-Techniken auf. Dann begannen sie zu spielen. Die Fußball-Ergebnisse waren meistens 2:0 und 2:1. Am Ende war Bremen auf dem ersten Platz, Dortmund auf dem zweiten, FC Bayern auf dem dritten und Schalke 04 auf dem letzten Platz. Alle hatten viel Spaß, berichten die Jugendreporter Pablo und Jakob, Klasse 4a.