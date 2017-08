vor 14 Minuten Tina Prause Küssaberg Das Bädle-Café am Mehrgenerationenplatz in Rheinheim hat wieder Saison

Donnerstags treffen sich viele Bürger beim Café für Jung und Alt am Mehrgenerationenplatz Bädle in Rheinheim. Engagierte Ehrenamtliche bieten dabei Kaffee und Kuchen an.