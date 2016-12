Küssaberg Dangstetter Bürger unterstützen die Jugendbänd, das Jugendrotkreuz und die Jugendfeuerwehr

Bei der Spendenübergabe nach der Adventsfensteraktion freuen sich Jugendbänd, Jugendrotkreuz und Jugendfeuerwehr über Geld.

Eine Überraschung, die gut ankam: Daniela Stein und Sabine Mathis als Initiatorinnen verteilten den Erlös aus der Adventsfensteraktion in Dangstetten. In diesem Jahr waren die Jugendfeuerwehr, das Jugendrotkreuz sowie die Jugendbänd die Beschenkten. Für das Orchester nahm Klaus Mülhaupt einen neuerlichen Betrag von 200 Euro entgegen. Raphael Schuh für die Jugendfeuerwehr und Heike Schweizer vom Jugendrotkreuz erhielten jeweils 1000 Euro und sicherten den Gebern zu: „Das Geld ist sinnvoll eingesetzt.“

Die Adventsfensteraktion mit dem Erlös für einen guten Zweck führte Dangstettens Bürger in diesem Jahr bereits zum siebten Mal zusammen. „Es waren nicht so viele Besucher da. Aber die, die gekommen sind, zeigten sich sehr spendenfreudig“, fasst Sabine Mathis den Verlauf zusammen und Daniela Stein ermunterte bei der Spendenübergabe, auch im kommenden Jahr wieder mitzumachen: „Auch 2017 soll es wieder eine Adventsfensteraktion im Dorf geben.“

Das Jugendrotkreuz wird mit der Spende einen neuen Schminkkoffer anschaffen, der für die Darstellung von Verletzungen unerlässlich ist. Die Jugendlichen kommen regelmäßig in ihrem Raum in der Halle in Dangstetten zusammen. Die Jugendfeuerwehr wird, wie von Raphael Schuh zu hören ist, den Betrag in den neuerlichen Aufbau einer Jugendfeuerwehr einbringen. „Mit drei Jugendlichen haben wir wieder angefangen. Inzwischen sind es schon 13 junge Menschen, die jeweils montags im Feuerwehrgerätehaus in Dangstetten zusammen kommen.“ Mit „wir“ meint Raphael Schuh die weiteren Betreuer und Ausbilder Udo Kaiser, Klaus Klauser und Vivien Schlaak.

Kommandant Thomas Werner dankte schon im Rahmen der Hauptversammlung für dieses wichtige Engagement. „Wir würden uns freuen, wenn noch weitere Jungs und Mädchen zur Jugendfeuerwehr kommen. Sie können bereits ab der dritten Klasse, das heißt im Alter von etwa neun Jahren mitmachen“, betont Thomas Werner, der bei der Spendenübergabe mit dabei war. Die Spende aus den Adventsfensteraktionen in Dangstetten wird immer an Heiligabend nachmittags auf dem Marktplatz überreicht. Dazu spielt der Musikverein Dangstetten zu Weihnachtsliedern auf und die Bevölkerung stimmt sich in dieser schönen Gemeinsamkeit auf den Abend in den Familien ein.