Küssaberg DRK erhält mit 2347 Arbeitsstunden Ehrenamtsauszeichnung

Der Ortsverein erhält eine Ehrenamtsauszeichnung. Lena Bruder ist die zweite Spitze der Jugendabteilung.

„Es braucht viel Bereitschaft, bei Alarm aufzuspringen und sich den unerwarteten Notfällen zu stellen“, so Bereitschaftsleiter Walter Probst in seinem Dank an seinen DRK-Ortsverein Küssaberg. Diese Bereitschaft und mehr leistete das Deutsche Rote Kreuz Küssaberg auch im Jahr 2016 wieder. Erst kürzlich wurde der Ortsverein dafür mit der Ehrenamtsauszeichnung der Gemeinde ausgezeichnet. „Wir bedanken uns herzlich für die Anerkennung und den Zuspruch“, so Vorsitzender Alexander Fink während der Hauptversammlung. Während dieser wurde auch deutlich, welches Engagement dahintersteckt.

Insgesamt 2347 Stunden hat der Ortsverein 2016 geleistet. Allein beim Rettungsdienst waren es 725 Stunden. 309 Stunden leistete man beim Sanitätsdienst bei verschiedenen Veranstaltungen, 77 bei Einsätzen und 37 bei Übungen.

Dazu kamen 741 Stunden für Fortbildungen und Lehrgänge sowie 239 Stunden bei sieben Blutspendeterminen. Alleine beim Termin in Küssaberg konnten 157 Blutkonserven gesammelt und eine Knochenmark-Typisierung durchgeführt werden.

Bereitschaftsleiter Walter Probst berichtete von 49 Einsätzen (Helfer vor Ort) und zwei Krankentransporten. Darüber hinaus nahm man an jeweils einer Übung in Hohentengen, Reckingen und, gemeinsam mit der Feuerwehr, in Rheinheim teil. „Man ist immer wieder überrascht, was alles geleistet wird im DRK Küssaberg“, bestätigte Bürgermeister Manfred Weber die Leistung in seinem Grußwort und dankte für das große Engagement.

Auch 2017 hat sich der Ortsverein viel vorgenommen, so sollen weitere First Responder-Rucksäcke angeschafft werden. In 2018 steht der Umzug ins neue Feuerwehrgerätehaus in Rheinheim an.

Bei den Vorstandswahlen ergab sich ein Wechsel beim Amt des Schriftführers. Albert Nies folgt hier auf Stephanie Probst. Des Weiteren wird Lena Bruder Michael Schweizer als zweite Spitze der Jugendabteilung (JRK) unterstützen. Für vier weitere Jahre bestätigt wurden Vorsitzender Alexander Fink, stellvertretende Vorsitzende Rosemarie Morath, Bereitschaftsleiter und Schatzmeister in Personalunion Walter Probst, Leiter JRK Michael Schweizer, der gemeinsam mit Michael Köpfer ebenfalls zum Materialwart wiedergewählt wurde, sowie die Kassenprüfer Albert Nies und Markus Gießler. Letztere attestierten Schatzmeister Walter Probst für das vergangene Jahr eine vorbildliche Kassenführung. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Grüße überbrachten Günter Kaiser, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Waldshut, Martin Reinhart vom DRK Hohentengen, Martin Morath von der Feuerwehr Küssaberg und Ludwig Nies von der DLRG Küssaberg.

