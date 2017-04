Küssaberg DLRG Reckingen: Rettungsschwimmer feiern runden Geburtstag

Die DLRG-Ortsgruppe Reckingen blickt mit Stolz zurück auf ihr 50-jähriges Bestehen. Große Feier mit vielen Freunden im Inselpavillon in Rheinheim. Bürgermeister Manfred Weber dankt der Gruppe mit einem Scheck für geleistete Arbeit.

Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft, Spaß und Freundschaft – das sind die Schlagworte die die 66 Mitglieder spontan mit ihrem Verein, der DLRG-Ortsgruppe Reckingen, verbinden. Und beim Rückblick des Vorsitzenden Ludwig Nies auf die vergangenen 50 Jahre wird schnell klar, wie viel Herz in dem Verein steckt. Die Titelseite der Festschrift, so erklärte Nies beispielsweise, wurde von dem langjährigen Mitglied Sabrina Bäumle entworfen. Um alle Aktivitäten des Vereins aufzuzählen, die von Bauarbeiten am eigenen Boot, über Ausflüge bis hin zu Rettungseinsätzen gehen, reicht der Platz nicht.

An diesem Abend standen Ehrungen im Mittelpunkt. Moritz Rotzinger wurde für zehnjährige, Hubert Gehringer für 25-jährige Zugehörigkeit geehrt. Gründungsmitglied Heinz Schweizer war bereits 1997 zum Ehrenmitglied ernannt worden und wurde nun nochmals geehrt. Bevor Ludwig Nies für seine 30-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde, gab es noch eine Überraschung. Marianne Nies, die liebevoll „die Mutti der Ortsgruppe“ von Kassiererin Mandy Wolfram vorgestellt wurde, erhielt gemeinsam mit ihrem Mann Ludwig die Ehrenmitgliedschaft. Und ein kleines Dankeschön der besonderen Klasse gab es von Anna-Lena Peter. Sie singt für das Ehepaar „Tage wie diese“ von den Toten Hosen.

Bürgermeister Manfred Weber dankte dem Verein für die vielseitige Unterstützung: „Mir persönlich ist die Teilnahme an dem Angebot der Ganztagesgrundschule wichtig.“ Der Verein unterstützt dort seit zwei Jahren das Nachmittagsprogramm von Mai bis zu den Sommerferien mit Spiel und Spaß im Wasser. Als Dank überreichte Weber einen Scheck in Höhe von 250 Euro. Helmut Weber, Vorsitzender des DLRG-Bezirks Hochrhein und in Vertretung die Landesvorsitzende Ingrid Lehr-Binder gekommen, sagte: „Bei der Ortsgruppe Reckingen gibt es immer was zu lachen, der Zusammenhalt ist toll.“ Von ihm bekommt Ludwig Nies das Verdienstabzeichen in Gold verliehen. Die Naturfreundejugend Hornberg ist seit vielen Jahren mit dem Verein freundschaftlich verbunden. Viele Zeltlager auf dem Zeltplatz des Freibades Reckingen gab es schon und werde es weiterhin geben. Dieter Müller überreicht dem Verein das Hornberger Markenzeichen – eine Kanone, "damit dem Verein nie das Pulver ausgeht“. Heidi Schubert ist seit 17 Jahren Pächterin des Freibad-Kiosk. Sie bedankt sich herzlich und freut sich auf die nächsten Jahre. Der Narrenverein, die Guggenmusik und der Turnverein von Reckingen schließen die Gratulationsrunde gemeinsam.

1967 wurde die DLRG-Gruppe Reckingen, damals noch als Stützpunkt der Ortsgruppe Tiengen, von Georg Rumpel, Heinz Schweizer und Peter Schnitzler gegründet. 1998 wurde daraus die Ortsgruppe Reckingen, die seit 2014 offiziell als selbstständige DLRG-Ortsgruppe Reckingen firmiert. Seit 1967 unterstützen die Mitglieder das Freibad in Reckingen: 1047 Tage Beckenaufsicht, 717 Kursteilnehmer bei Anfängerschwimmkursen für Kinder und Erwachsene, 1277 abgenommene Abzeichen und 12 499 Arbeitsstunden sprechen für sich.