Kultur Cartoonisten Peter Gaymann stellt im Alten Rathaus Rheinheim aus

Schweine, die an der Bar einen Drink durch die Nase ziehen, oder ein Elefant, der auf einem dünnen Ast sitzt: Die Cartoons von Peter Gayman sind nicht nur Kennern ein Begriff. Eine Auswahl seiner Werke sind bis zum 23. April im Alten Rathaus in Rheinheim zu bewundern.

Diese Ausstellung verlässt wohl jeder Besucher – je nach Humor – schmunzelnd oder lachend. Im Alten Rathaus in Rheinheim zeigt der berühmte Cartoonist und Hühnerzeichner Peter Gaymann (Signature P Gay) 45 seiner teils aberwitzigen Cartoons "über Hühner, Schweine, Katzen und andere Menschen". Und – so Museumsleiterin Brigitte Rossa bei der sehr gut besuchten Eröffnung – "diese Poster sind auch käuflich zu erwerben!"

Da hockt etwa ein gewichtiger Elefant auf dünnem Ast, und zwei staunende Hühner darunter vermuten beeindruckt: "Ich denke es ist eine Frage der Atemtechnik". Oder zum Thema "Mein schönstes Ferienerlebnis" – Albtraum wohl jeden Schülers – zeichnet Gaymann einen älteren Herrn unter einem riesigen Baum, Füße zur Kühlung in einem Putzeimer, die Weinflasche zur Kühlung in einem andern, das Rotweinglas genussvoll in der Hand, und ringsherum nur ein bisschen Haus und ein bisschen Landschaft. Nix Mallorca, das reicht zur Glückseligkeit. Humor kann man nicht erklären. Aber mit wenigen Strichen erreicht Gaymann die Menschen, die er messerscharf und liebevoll beobachtet. Er zeichnet seine Tiere mit menschlicher Kleidung, gibt ihnen menschliche Gefühle und Probleme und bearbeitet und aquarelliert sie abschließend. Köstlich seine Serie von Cartoons zum Thema Yoga: Yoga für Weingenießer, für Paare, für Mütter, für Bayern und sogar für Schweizer... Da gibt es viel zu schmunzeln.

Wie aber kommt nun der gebürtige Freiburger Gaymann (67) ausgerechnet nach Rheinheim? Leider nicht persönlich, doch der Kontakt kam über persönliche Beziehungen zustande. Er selbst aber schickte zur Entschuldigung eine höchst witzige Zeichnung an die Küssaberger, die man besichtigen kann. Sehr gelungen war bei der Vernissage die Idee von Brigitte Rossa und Rolf Bendel, beide vom Museumsverein, ein Interview des Künstlers aus der Süddeutschen Zeitung von 2010 vorzulesen: Hier beschreibt er, wie er fast durch Zufall zu seinen tierischen Themen – speziell zu den Hühnern – kam und später notgedrungen Erwartungen bedienen sollte. Sein Lieblingstier sei übrigens der Storch: Der habe immer einen guten Ausblick und könne die andern scharf beobachten. Und das sei in seinem Beruf nötig!

Bis 23. April im Alten Rathaus in Rheinheim sonntags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet.