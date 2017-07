Küssaberg Cabrio-Fahrerin flüchtet nach Radlerunfall

Im Waldshuter Spital endete am Donnerstag für einen 65-jährigen Radfahrer die Ausfahrt, nachdem er durch die rücksichtslose Fahrweise einer Cabrio-Fahrerin gestürzt war.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr in der Au-Straße. Nach Darstellung der Polizei hat die Autofahrerin an der Kreuzung beim Gemeindezentrum unvermittelt die Fahrlinie des Radlers gequert. Der 65-Jährige wich nach links aus und geriet in die dortige Baustelle. An einem Absatz verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Der Pkw habe zwar noch kurz angehalten, sei dann aber in Richtung Landstraße weiter gefahren, so die Polizeiangaben. Es soll sich um ein blaues Cabrio mit Schweizer Kennzeichen gehandelt haben, das von einer blonden Frau gesteuert wurde. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt wegen Unfallflucht.