Küssaberg CDU Küssaberg ehrt treue Mitglieder

Der CDU-Ortsverband Küssaberg hat in seiner Hauptversammlung langjährige Mitglieder geehrt. Der Landtagskandidat Felix Schreiner nannte Ideen, wie der ländliche Raum langfristig gestärkt werden soll.

Küssaberg (tpr) Zufrieden begrüßte David Stein, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Küssaberg, die Anwesenden. Von den aktuell 37 Mitgliedern war ein Großteil der Einladung zur Hauptversammlung gefolgt. Zudem konnte er den CDU-Landtagsabgeordneten Felix Schreiner und Bürgermeister Manfred Weber begrüßen.

Die Höhepunkte des Ortsverbandes im Jahr 2016 waren laut Stein die Ausrichtung des Kreisparteitags und der politische Frühschoppen mit Guido Wolf. "Es gab viele gute Diskussionen", erinnert sich David Stein an die Wolf-Veranstaltung, die auch von vielen Nicht-Parteimitgliedern besucht wurde. Auch das sieht der Ortsverband als ein positives Zeichen, dass das politische Interesse nach wie vor da sei und die Bürger das Gespräch suchten. Denn der Ortsverband möchte weiter wachsen und neue Mitglieder gewinnen.

Felix Schreiner sieht die Aufgaben für die Zukunft ganz klar in der Weiterentwicklung des ländlichen Raumes. "Wir haben eine Herausforderung zu meistern", sagte er und nannte den Ausbau der Breitbandversorgung, der für Firmenansiedelungen, bestehende Arbeitsplätze aber auch für den privaten Gebrauch gleichermaßen wichtig ist.

Schreiner sprach auch das Thema innere Sicherheit an, das nach wie vor ein wichtiger Punkt für die CDU sei, ebenso wie den Standpunkt der Partei, dass die Familie kein Auslaufmodell ist und immer wieder gestärkt werden müsse. Hier kommt dann auch das Thema Gesundheitsvorsorge im ländlichen Raum zur Sprache. Die CDU hat 2010 das Aktionsprogramm "Landärzte" ins Leben gerufen und werde auch weiterhin daran festhalten. Mit diesem Modellprojekt sollen Stipendien für Medizin-Studenten erprobt werden. Es soll Anreize schaffen für eine spätere Tätigkeit im ländlichen Raum. Für David Stein ist es wichtig, solche Themen immer wieder anzusprechen. Das Gleiche gelte für die Bildungsthematik.

An diesem Abend stand auch die Ehrung langjähriger Mitglieder an. Gemeinsam mit Felix Schreiner überreicht David Stein die Ehrenurkunden an Alexander Fink, Arthur Ips (beide 25 Jahre), Herbert Bielang (40 Jahre) und Hermann Schwab (50 Jahre). Fritz Küpfer (50 Jahre), Hans Meier (40 Jahre) und Bernhard Wullich (25 Jahre) konnten an der Versammlung nicht teilnehmen und erhalten ihre Urkunden später.