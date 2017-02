Küssaberg Bunter Abend in Reckingen als Schaulaufen der harten Typen

Bunter Abend in Reckingen als Schaulaufen der harten Typen

Das Programm ist wirklich nichts für schwache Nerven. Doch Exzesse bleiben zum Glück beim Bunten Abend in Reckingen aus.

Reckingen (hs) Man muss von Glück sagen, dass das Dorfgemeinschaftshaus noch nicht fertiggestellt ist, denn die Paukenschläge der "Schnörriplätzer" wären womöglich an die Bausubstanz gegangen. Und so ritt Frank Gersbach, Vorsitzender der Reckinger Narren, unter infernalischem Geknatter und Gestank mit seinem Zweirad in den Dreschschuppen ein, von Holger Hubers Team baulich und optisch präpariert für das Motto "Bleib locker und kei nit vom Hocker, denn s' Motto isch Rocker".

Nach Eröffnung durch eruptive Guggenklänge unter der Leitung von Moritz Karlsch folgte der ultimative Kontrast: Nicole Ziegler und Julia Binner zeichneten sich verantwortlich für die schwungvolle sowie filigrane Darbietung der Aerobic Girls mit beachtlichen sportlichen Herausforderungen. Elsbeth Amann zeigte als "mittelalte Rockerbraut die entgegengesetzte Perspektive auf und rechnete die Lustbarkeiten vor, die sich aus der Differenz zwischen Altersheimkosten und jenen einer Kreuzfahrt auf der "Aida" ergeben. Die "Suurkrutstampfer" nahmen den Ball auf, umarmten sich rührselig zu "Ein Freund, ein guter Freund", um plötzlich enthemmt mit den Rollatoren über die Bühne zu wirbeln und hocherotische Posen einzunehmen, unterlegt von "Rock around the clock".

"Hebet euch am Bänkle, die Schnörris machet a Schwänkle" – für Gustav und Rudi Gersbach" der Anlass, haarsträubende Behauptungen aufzustellen. "Immer wieder suufet Radfahrer de Dorfbrunne leer", und "Deckwiese, Im Spitz, Freudenspiel und Neunschwanz, ob diese Straßennamen nicht Rückschlüsse auf Kadelburger Gepflogenheiten zulassen?"

Aber dann kam der "lyrische Rocker". Unglaublich, wie Edwin Rogg gut 20 Minuten auswendig daherrapte, von der Hommage an die Wurstverkäuferin bis zu Spitzfindigkeiten wie "Träume sind Schlaf mit Ideen, Igel Kakteen, die gehen". Ein einziger Höhepunkt.

Aus Franzisko direkt ins Herz Europas, also Reckingen eingeflogen waren die "Hells Angels". Marek Bartkowiak setzte nun wieder virile Akzente, ebenso frenetisch beklatscht wie die "Reckinger Volldampfnudeln". "Tina" Banholzer musste als Special Guest bei der "Tanz-Battle" Harmonie zwischen zwei rivalisierenden Gangs stiften. Erfolglos verlief hingegen der Versuch eines Banküberfalls: die Einschüchterung des Publikums verpuffte, und auch die Bankangestellte konnte aus dem Einkaufszettel des Gangsterpärchens beim besten Willen nichts Bedrohliches herauslesen. Den erotischen Schluss- und Höhepunkt des Abends setzten fraglos die knackigen "Naturdarmschüblinge". Detaillierte Ausführungen müssen hier leider zugunsten einer dringenden Empfehlung unterbleiben, sich fürs nächste Jahr eine Eintrittskarte für dieses Event zu reservieren.