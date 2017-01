Küssaberg Bürgerversammlung zeigt Ideenvielfalt Küssabergs

Bürgermeister Manfred Weber sagte bei der Bürgerversammlung den zahlreichen engagierten Bürgern "Danke". Zahlreiche Bürger und Initiativen wurden für ihren Einsatz geehrt.

Küssaberg – „Swing your arms“ (schwing deine Arme), so munterte der Grundschulchor die 280 Besucher auf und traf damit den Geist der Bürgerversammlung, zu der Bürgermeister Manfred Weber geladen hatte. Gestaltung des öffentlichen Raumes und des Zusammenlebens: seit Jahren schießen in Küssaberg die Initiativen wie Pilze aus dem Boden und verstetigen sich vielfach. Wie das funktioniert, zeigte Manfred Weber in seinen Ausführungen über die geehrten Personen und Initiativen.

Ehrungen sind eine Sache, eine Idee sachkundig und motivierend zu begleiten, eine andere. Und so verwundert es nicht, dass nach dem Bädle in Rheinheim nun der Spielplatz in Kadelburg vor der Fertigstellung steht und in Reckingen bereits das nächste Spielplatzprojekt aufkeimt. Hubert Bercher und Michael Schnäbele für Kadelburg, Melanie Schweizer und Sabina Ehlert für Reckingen, verkörpern diese Synergieeffekte beispielhaft.

Zwei Impulse sind in Küssaberg seit Langem institutionalisiert:. Unter dem Kürzel Fez organisieren Natasha Döring und Silvia Schindler vom Jugendbüro im Verbund mit Sportvereinen, Musikern, DLRG und Privatpersonen ein vierwöchiges Sommerferienangebot, das 2017 in einem Waldzeltlager gipfeln soll.

„Boje“ – 1997 von Alt-Bürgermeister Paul Stoll gegründet, definiert sich als „Ruhepol und Rettungsanker für alle am Erziehungsprozess Beteiligten“. Den Vertretern Jörg Cahenzli und Marlies Eckert wurde von Grundschulrektorin Köbele Unverzichtbarkeit attestiert. Orientierung und Erfahrungsaustausch, Sucht- und Gewaltprävention: Manfred Weber würdigte dies mit einer Ehrenamtsauszeichnung (Küssaberg-Emblem aus ortsansässiger Schmiedewerkstatt).

Dank galt auch Fritz Eichin, der seine 30-jährige Erfahrung als Betriebsleiter in die Waagschale warf, als es galt, in Kadelburg eine Poststelle einzurichten. „Man muss nicht alles selber können, man muss nur Jemanden kennen“, so Manfred Weber in seiner Eloge auf den „Pöschtler par excellence“.

Die Journalistin Lieselotte Noth an dieser Stelle für ihr jahrzehntelanges, hingebungsvolles Tun zu loben, hieße Eulen nach Athen tragen. Und doch: der stürmische Applaus, der ihre Verabschiedung begleitete, ließ erahnen, wie sie sich in die Herzen ihrer Mitbürger geschrieben hat. Weber dankte auch ihr mit einer Urkunde.

Alexander Fink, Walter Probst und Rosie Morath nahmen diese für das DRK-Team in Empfang, wobei Fink eindringlich für das Blutspenden mit Typisierung warb. Finks bewegendes Statement: "Ohne diese Option der Knochenmarkspende säße ich heute nicht hier.“

Altbürgermeister Paul Stoll nutzte die Aussprache für ein flammendes Plädoyer: „Die haus- und fachärztliche Versorgung liegt im Argen. Die Kassenärztliche Vereinigung aber hält uns für überversorgt. Sie gehört abgeschafft!“ Die Ärztin Sabine Jacobi machte hingegen die Krankenkassen und das schlechte Vergütungsniveau als Schuldige aus.

Wer die Belege administrativer Gestaltungskraft (Neubau Dorfgemeinschaftshauses Reckingen und Feuerwehrhaus) mitverfolgt hat, ist geneigt, dem umtriebigen Bürgermeister Manfred Weber auch die Lösung dieses Problems zuzutrauen. Vielleicht im Sinne Hansjörg Berndts, der in der anvisierten Sanierung des Kadelburger Ortskerns eine Chance sieht, Ärzte anzulocken.