Küssaberg Bürgerinitiative Kadelburg weiht Spielplatz ein

Unzählige Arbeitsstunden stecken im fertig gestellten Areal gegenüber der Ganztagsschule. Bürgermeister Manfred Weber lobt bei Einweihung ehrenamtlichen Einsatz der Elterninitiative Kadelburg

Küssaberg (tpr) In den vergangenen Tagen konnte man beobachten, wie jeden Abend die Wiese des Spielplatzes der Elterninitiative Kadelburg gewässert wurde und hier und da an Feinheiten gearbeitet wurde. Alles sollte für den großen Tag fertig sein und gut aussehen. Jetzt war die Einweihung des Areals gegenüber der Ganztages-Grundschule.

"Es ist mal wieder ein tolles Beispiel für unsere Küssaberger Bürgerinitiativen", lobte Bürgermeister Manfred Weber die Arbeit. Sven Haberstock und Hubert Bercher haben diese vor circa drei Jahren ins Leben gerufen. Seit dem wurden über 26 000 Euro Spenden gesammelt. Vereine, Unternehmen und viele private Haushalte spendeten für die Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Spielplatzes. Die Gemeinde selbst hatte für das Projekt 13 000 Euro im Haushaltsplan eingestellt. Unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden stecken in dem gut durchdachten Spielplatz. Ein Dank geht auch an die Anwohner, die der Elterninitiative immer mit viel Verständnis entgegen gekommen sind. Denn "Ehrenamt" wird meist in den Abendstunden oder am Wochenende ausgeführt. So dankte Sven Haberstock den vielen Helfern, ohne die das Projekt sicher nicht so hätte realisiert werden können: Hubert Bercher, Michael Schnäbele, Mathias Ebi, Hansjörg Berndt, Michael Buchmann, Dirk und Gisela Haberstock, Ernst und Monika Ghinda, Clemens Stoll, Winni Rendler, Armin Reichel, Björn Kaiser, Patrick Maier, Georg von Roth, Martin Selb, Bruno Preis – und nicht zu vergessen, die Frauen, die das jeweilige Bauteam immer mit Vesper versorgt haben.

Katja Gramann und Sandra Reger-Strüber wurden noch separat genannt. Sie haben zu Beginn der Elterninitiative die Ideen der Kinder und Eltern in einen ersten Entwurf umgearbeitet, der dann als Basis für die weitere Planung diente.

Auch die Kinder der Grundschule dürfen sich freuen. Der Spielplatz kann zukünftig in den Pausen mit genutzt werden. Er soll sich mit dem bald neu gestalteten Schulhof ergänzen. Auch die Nestschaukeln, welche ursprünglich Teil der Grundschule waren, mittlerweile aber aus Platzgründen abgebaut werden mussten, kommen nun auf dem neuen Areal wieder zum Einsatz. Und während der Musikverein Kadelburg sich freute, diesen Anlass musikalisch begleiten zu können, erprobten die Kinder schon die neuen Spielmöglichkeiten.