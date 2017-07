Küssaberg Bläserklasse der Ganztagesgrundschule Küssaberg hat ihren großen Auftritt beim Rhyfäscht

Seit einem Jahr gibt es sie: die Bläserklasse der Ganztagsschule. Die Musikvereine Kadelburg, Rheinheim und Dangstetten bieten seit dem Beginn der Ganztagesschule das gemeinsame Angebot. Bisher nutzen sieben Schüler das Angebot.

Seit einem Jahr gibt es sie. Die Bläserklasse der Ganztagesgrundschule Küssaberg ist im Rahmen der Nachmittags-Angebote für die Schüler entstanden. Die drei Küssaberger Musikvereine Kadelburg, Rheinheim und Dangstetten hatten sich zu Beginn der Ganztagesschule für ein gemeinsames Angebot zusammengeschlossen.

Vor einem Jahr entstand dann aus dieser Kooperation die Bläserklasse. Bisher nutzen sieben Schüler das Angebot. Platz wäre für 15 bis 20 Schüler. Alle sind „Neulinge“ an den Blasinstrumenten, haben bei Null angefangen. Die Dirigentin Frau Meents vom Musikverein Kadelburg und der Dirigent von Rheinheim, Herr Hoffarth teilen sich den Unterricht, welcher jeden Donnerstagnachmittag stattfindet. Die Eltern müssen hierfür nichts bezahlen. Lediglich die Leihgebühr für die Instrumente fällt an.

Um das Organisatorische kümmert sich der Musikverein Dangstetten. „Wir sind der Rektorin Frau Köbele, Frau Meents und Herrn Hoffarth und den weiteren Helfern der drei Musikvereine für das Engagement sehr dankbar“, sagt Bürgermeister Manfred Weber. "Es kommt sicherlich nicht oft vor, dass eine Grundschule eine Bläserklasse anbieten kann und es erfüllt uns auch schon deshalb mit etwas Stolz, dass dieses Unterfangen so gut gelungen ist“.

Gemeinderat und Gemeinde haben von Anfang an viel Herzblut in die Bläserklasse und die Zusammenarbeit der drei Musikvereine gelegt. Die weitere Entwicklung dieser Klasse wird gemeinsam mit den Vereinen und der Grundschule immer wieder besprochen. So ist aktuell die Überlegung der Vereine, wie man den Schülern der vierten Klasse nach dem Schulwechsel auf die weiterführenden Schulen den Unterricht anbieten kann.

Auch, ob man im kommenden Schuljahr ein Angebot für die Schüler, die nicht das Ganztagesangebot nutzen, anbieten kann und in welcher Form. Rektorin Cornelia Köbele ist ebenfalls von Anfang an von der Idee der Bläserklasse überzeugt gewesen und freut sich: „Das Konzept wäre ohne die Vereine nicht umsetzbar gewesen“. Bereits zur schulinternen Weihnachtsfeier hatten die sieben Schüler ihren ersten Auftritt. Kommenden Samstag wird das Publikum etwas grösser. Die Bläserklasse tritt am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Bühne des Rhyfäschts in Kadelburg auf.