Betreuung in Kindergärten und Krippen in Küssaberg wird teurer

Der Küssaberger Gemeinderat entschied sich in der jüngsten Sitzung für eine Erhöhung der Gebühren. Eine Kostendeckung der Einrichtungen von 20 Prozent soll angestrebt werden. Momentan sind es knapp 17 Prozent.

Auch in diesem Jahr stand die Anpassung der Gebührensätze für Krippen- und Kindergartenkinder auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Die aktuellen Gebühren liegen nun zwischen 42 Euro für Kinder ab drei Jahren einer Vier- und Mehr-Kindfamilie bis hin zu 370 Euro für ein Krippenkind bei einer Betreuungszeit von bis zu 50 Stunden pro Woche, aufgeteilt in 32 Staffelungen je nach Alter und Betreuungsaufwand.

Nach eingehender Diskussion stimmte die Mehrheit des Gemeinderates dafür, dass die in vergangenen Jahren nicht angepassten Gebühren von Vier- und Mehrkindfamilien diesmal auch eine Erhöhung um zwei Euro pro Kind erhalten. Ulrike von Roth, Gemeinderatmitglied merkt in der Diskussion an: „Die Vier- und Mehrkind-Familien wurden in den vergangenen Jahren nicht erhöht. Es wäre fair, wenn die Gruppe diesmal auch erhöht wird.“ Um je fünf Euro steigt die Gebühr für die Ein-Kind-Familien vom Regelkindergarten ab drei Jahren, in der Ganztagesbetreuung ab drei Jahren und in den Krippengruppen. Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren werden um zehn Euro erhöht. Bei den Zwei-Kind-Familien sind es im Regelkindergarten, der Ganztagesbetreuung und der Krippengruppe je vier Euro, der Vormittag für die Zwei- bis Dreijährigen erhöht sich um acht Euro. Drei-Kind-Familien werden analog zu den Vier- und Mehr-Kind-Familien um je zwei Euro erhöht. Der Vormittag für die Zwei- bis Dreijährigen der Drei-Kind-Familien erhöht sich um vier Euro. Die Anpassung bezieht sich auf die Gebühr pro Monat.

Jährlich hat die Gemeinde rund 1,7 Millionen Euro laufende Kosten für die Einrichtungen und ist dankbar für die Landeszuschüsse. Bürgermeister Manfred Weber und dem Gemeinderat betonen, dass Küssaberg eine familienfreundliche Gemeinde ist. „Wir sind stolz auf unsere Einrichtungen“ betonte Weber. So versucht das Gremium auch bei den Gebühren mit dem sogenannten Württembergischen Konzept auf die Familien einzugehen. Aktuell decken die Einnahmen durch die Gebühren 16,88 Prozent. Vom Land wird eine Deckung von rund 20 Prozent empfohlen. Sonja Keppeler, zuständige Mitarbeiterin der Gemeinde, prüft regelmäßig, wie hier die Gemeinde abschneidet.

Württembergisches Konzept

Das Württembergische Konzept geht nach der Anzahl der Kinder in einer Familie, unabhängig davon, wie viele Kinder im Kindergarten sind. Das Badener Konzept hingegen hat eine Preisstaffelungen nach der Anzahl der Kinder im Kindergarten pro Familie, unabhängig davon, wie viele Kinder die Familie insgesamt hat.