Evangelische Kirchengemeine plant anlässlich des Luther-Jahres mehrere Benefiz-Veranstaltungen zur Finanzierung des Vorhabens.

Anlässlich des Reformations-Jubiläums wird die Bergkirche in Kadelburg einen erneuerten und verschönerten Außenbereich bekommen. Ein schon lange auf der Wunschliste stehender barrierefreien Zugang soll gebaut und die Außenanlagen sollen begrünt werden. Die Maßnahmen stehen unter dem Motto: „2017 – wir machen die Kirche schön“. Aus diesem Anlass wird es eine Reihe von Benefizveranstaltungen in der Bergkirche geben.

Den Auftakt macht am Samstag 27. Januar, 19 Uhr, das Evangelische Oberrheinisches Kirchenkabarett mit einem Programm „rund ums Ehrenamt“. Die drei Damen arbeiten nicht etwa bei der Kirchenleitung, sondern schildern als Ehrenamtliche humorvoll, was man alles erleben kann, wenn man sich ehrenamtlich engagiert. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Aktion „Wir machen die Kirche schön“ wird gebeten.

Am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr geht es weiter mit einem Vortrag mit Kurzfilm und einer begleitenden Ausstellung in der Bergkirche zu den bronzezeitlichen Felsbildern an der schwedischen Westküste. „Als die Welt noch eine Scheibe war“ bietet eine faszinierende Reise in die Vergangenheit. Die Bilder geben Einblicke in eine längst vergangene prähistorische Zeit und ihr Denken. Der Weilheimer Architekt Rainer Grübner beschäftigt sich seit Jahren mit der Felsbildarchäologie in Skandinavien. Er arbeitet in seiner Freizeit für ein Museum an der schwedischen Westküste und hilft er bei der Dokumentation und Registration von Felsbildern des Weltkulturerbes der UNESCO. Der Eintritt (10 Euro) anlässlich des Vortrags, sowie Einnahmen aus dem Verkauf der Bilder, Frottagen und Radierungen, kommen ebenfalls der Aktion zu Gute.

Auch Jazz wird es zur Unterstützung der Aktion geben: Am Samstag, 6. Mai, 19 Uhr, bieten unter dem Motto „an evening of sacred music“ Anne Czichowsky, Jazzsängerin und vielfache Preisträgerin zusammen mit Michael Bucher (Jazz-Gitarre) und Thomas Bauser (Jazz-Organist) ein Konzert in der Bergkirche. Die evangelische Kirchengemeinde hat sich auch etwas Sportliches einfallen lassen: Sie lädt auf Samstag, 1. Juli, zum ersten Kadelburger Entenrennen auf dem Rhein ein.