Klettgau Beim Familien-Open-Air in Reckingen fühlen sich Groß und Klein wohl

Rund 800 Besucher haben das Programm des Familien-Open-Airs in Reckingen genossen. Für die großen und kleinen Besucher gab es viel Musik, Unterhaltung und sogar Zauberei. Die Höhepunkte der Veranstaltung im Küssaberger Ortsteil können Sie hier nachlesen.

Ein Sommerwochenende wie aus dem Bilderbuch und ein Erlebnisprogramm für Jung und Alt machten das Familien-Open-Air in Reckingen wieder zu einem ganz besonderen Höhepunkt. Rund 800 Gäste, die meisten waren Familien mit ihren Kindern, tummelten sich bei diesem Megafest im Küssaberger Ortsteil, das in gewohnt lockerer, friedlicher und völlig ungezwungener Weise fast zwei Tage dauerte, auf der großen Bolzplatzwiese vorm Reckinger Schwimmbad. Rund 130 Festbesucher kamen mit dem Zelt oder dem Campingbus und verbrachten die laue Sommernacht unter den Bäumen, am Lagerfeuer sitzend oder gemütlich in die Schlafsäcke gehüllt.

Lustig und musikalisch

Zuvor genossen alle ein wunderbar abwechslungsreiches Programm, das schon am Vormittag mit der Enthüllung und Vorstellung der Reformationsbänke (wir berichten noch) begann. Für die kleinen Gäste und auch viele Liebhaber fantasievoller Liedgeschichten hatte Hans Spielmann und seine Zauberfee wieder einen ganzen Koffer voll lustiger Geschichten dabei, gespannt lauschten die Kinder mit großen Ohren, was der Mann mit Strohhut und Gitarre so alles zu erzählen hatte. Zuvor gab es noch beschwingte Tanzschritte zu irischen Volksklängen, die die Dorfkapelle munter aufspielte. Auch die geheimnisvolle Pantomime-Künstlerin zog die Festbesucher in ihren Bann. Und wem es zu heiß in der Sonne war, konnte auf Kosten der Gemeinde Küssaberg einfach das kühle Nass im Reckinger Schwimmbad nutzen, denn während des Familien-Open-Airs wurde kein Eintritt verlangt.

Die Musik stand wie immer im Mittelpunkt des Familien-Open-Airs und so spielten und sangen mit der Dorfkapelle auch noch weitere Gesangs- und Musikgruppen, die sich spontan für einen Liedbeitrag entschieden hatten. Mit großem Applaus wurden die Darbietungen belohnt. Und als schließlich nach Einbruch der Dämmerung die Police & Sting Tribute-Band die große Bühne auf dem Wiesengelände bezog, kamen noch mehr Gäste hinzu, die sich diesen Musikhöhepunkt nicht entgehen lassen wollten.

Bei einem Gläschen Wein oder Sekt, einem kühlen Bier oder Softgetränk, für den Hunger ein Steak, eine Wurst oder eine vegetarisches Chili, jeder konnte sich bei familienfreundlichen Preisen satt essen und genießen. Mit einem Taufgottesdienst zum Motto "Was uns trägt", bei dem ein weiteres Mal die Reformationsbänke in den Fokus gestellt wurden, endete das diesjährige große Familienfest der beiden Kirchengemeinden Klettgau und Kadelburg in Kooperation mit dem Verein "Natur erleben". Und alle, die gemeinsam gefeiert hatten, packten mit an, um den Wiesenplatz beim Schwimmbad wieder aufzuräumen.