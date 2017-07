Küssaberg Beim Blumenfest in Rheinheim war gute Unterhaltung garantiert

Die Besucher genießen das Programm beim Blumenfest mit vielfältigen Darbietungen für jeden Geschmack und einem abwechslungsreichen Kinderprogramm.

Topfblumen soweit das Auge reicht: Rheinheim feiert sein Blumenfest und trotzt dabei niedrigen Temperaturen und vereinzelten Regenschauern auf der Festwiese am Rhein. Organisiert vom Musikverein Lauchringen und dem Brücken-Chor Küssaberg, wurde den Besuchern, neben der traditionellen Blumentombola, ab Samstagabend ein abwechslungsreiches und teils außergewöhnliches Programm geboten.

So wurde dieses von einer besonderen Musikgruppe aus Stuttgart eröffnet: dem Allmand Chaoten Orchester. Vor mehr als 30 Jahren wurde es von Studenten gegründet und seither von immer neuen Studierenden fortgeführt. Mit Bläsern, Bass, Schlagzeug, Klavier und kräftigem Gesang brachten die Mitglieder die Besucher in Stimmung. Wichtiger als ihre Musik zwischen Latin, Jazz, Swing und Rocksongs war, wie sie selbst sagten, ihre Show: „Mit einer guten Show von der Musik ablenken.“ Mit einem Augenzwinkern tanzten die Stuttgarter Studierenden in vielen kreativen Kostümen wild über die Open-Air-Bühne am Rhein. Das Publikum dankte für die Ideen und schauspielerisch dargestellten Geschichten mit langanhaltendem Applaus. Der Auftritt kam zustande, weil ein Mitglied der Allmand Chaoten, David Graf, Maschinenbaustudent in Stuttgart, aus Reckingen kommt und Mitglied des organisierenden Musikvereins Rheinheim ist. Im Anschluss spielte die in der Region bekannte, 22-köpfige Big-Band Soundstoff aus Wutöschingen und brachte die Feiernden mit ihrem breiten Repertoire gut durch die Nacht und den einen oder anderen sogar auf die Tanzfläche.

Einen Strich durch die Rechnung machte den Organisatoren das Wetter am Sonntagmorgen: Der für die Festwiese geplante Festgottesdienst musste in die St. Michaels Kirche verlegt werden. Stimmungsvoll untermalte das Akkordeon Orchester Herrischried dort die Messe. Pünktlich zum Frühschoppenkonzert des Musikvereins Oberlauchringen hörte dann aber der Regen auf, die Bierbänke wurden getrocknet und die Lauchringer Musiker bezogen Position auf der Bühne am Rhein.

Der Nachmittag bot für die jungen Besucher aufregendes: Kettenkarussell, Traktorrundfahrten und ein Eiswagen erfreuten die Kinder. Die Erwachsenen verweilten bei Wurst und Bier oder Kaffee und Kuchen und erlebten ein abwechslungsreiches Programm der Vereine (Männerchor Berau, Aerobic-Girls des TV Reckingen, gemischter Chor Buch, Senioren-Line-Dancer Küssaberg, Grundschulchor Küssaberg und Landfrauen Kadelburg). Weiter geht es am Montag um 16.30 Uhr mit dem Handwerkervesper und der Dorfmusik Rechberg ab 18 Uhr. Den Abschluss des Blumenfests macht ab 20.30 Uhr die Partyband G’ma los.