Küssaberg Bei zehnter Reckinger Wiiberfasnacht hauen die Frauen auf die Pauke

Das Musikerduo „Fun Music“ aus Schopfheim bot einen tollen Musikmix aus Schlager, Rock und Tanzmusik. Die junge Gruppe „Young Revolution“ aus Dangstetten überzeugten derweil mit einer sehenswerten Cheerleader-Darbietung.

Reckingen (kur) „Bleib locker und kei nit vom Hocker, denn s'Motto isch Rocker“ – unter diesem Motto fand bereits zum zehnten Mal in Reckingen die Küssaberger Wiiberfasnacht statt. Der Dreschschuppen war voll belegt, Zusammenrücken war angesagt. Die Empore stellte sich als sehr nützlich heraus. Sogar zwei Damen aus dem Raum Mainz waren dabei. Wie sich herausstellte, befinden sie sich zurzeit in Bad Zurzach (CH) in der Kur und wollten unbedingt die Veranstaltung erleben.

Das Musikerduo „Fun Music“ aus Schopfheim, bot den richtigen Mix aus Tanzmusik, Rock-Oldies, Schlagern und Mallorca-Hits und heizte den Damen so richtig ein. Schon in der ersten halben Stunde nach Einlass platzte die Bühne mit Tänzerinnen aus den Nähten, und das hielt den ganzen Abend an.

Die Moderatorin Tina Marohn-Huber führte gekonnt durch das Programm und steckte alle mit ihrer guten Laune an. Sie sorgte auch dafür, dass jeder Akteur auf der Bühne ein kleines Geschenk, in der Form eines kleinen Handtäschchens oder einer „Rockergitarre“ erhielt.

Den Auftakt auf der Bühne machten die „Young Revolution“ aus Dangstetten mit einer Cheerleader Darbietung für einen Fußballverein. Sportlichkeit war dabei angesagt. „Elsbeth Amann“ aus Reckingen sorgte für Stimmung als angehende Rentnerin, die lieber auf der Aida ihre Rentenzeit verbringen möchte, als im betreuten Wohnen. Vor allem den besonderen Service auf dem Schiff hob sie hervor. Die „Landfrauen“ aus Kadelburg, als Glücksjoker verkleidet, rissen sogar Pfarrer Marcus Maria Gut vom Stuhl, und er übernahm gerne die Aufgabe, den Landfrauen die Geschenke zu überreichen.

Rivalität zweier Streetdance-Gruppen stellten dann die „Volldampfnudeln“ aus Reckingen zur Schau und konnten nur durch das „beherzte Eingreifen“ von Tina (Timo Bannholzer) beruhigt werden. Als dann Anja (d'Guschta) Amann auf der Bühne stand, blieb kein Auge vor Lachen mehr trocken. Ihre Darbietung von einer unbedarften Hausfrau, die mit ihrer Freundin nach Mallorca fliegt und dort in einem Geschäft Strandartikel und Souvenirs einkaufen will, dabei aber nicht bemerkt, dass sie sich in einem Erotikshop befindet.

Den krönenden Abschluss bildeten die „Reckinger Suurkrutstampfer“, die als Senioren mit Rollator auf die Bühne kamen und dann immer mehr zu Rockerbräuten avancierten.