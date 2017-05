Küssaberg Bei der Jahresaufführung des TV Kadelburg zeigt sich: der Trainingsfleiß zahlt sich aus

Viele Gäste bestaunen die Jahresaufführung des TV Kadelburg im Inselpavillon. Der Turnverein zeigt dabei Fantasie und Können.

Besonders gut besucht war die Jahresaufführung des Turnvereins Kadelburg im Inselpavillon in Küssaberg-Rheinheim. In ihrer Begrüßungsrede erklärte die Vorsitzende Mainell Asprion das Motto mit den Worten: „Wir wollen nicht mehr konventionell turnen und tanzen, nein wir möchten zum Ausdruck bringen, das wir bei unserem Sport der Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen und uns nicht in einen Rahmen zwängen lassen.“ Es wird im Verein mit viel Schwung und Spaß geturnt, getanzt und gelacht. Sich nach fetziger Musik zu bewegen oder etwas zu üben, bis es klappt, ist die Devise. Und wenn sie dann auch noch zeigen dürfen, was sie gelernt haben, sind die Kinder besonders stolz.

Das zeigte sich auch gleich bei der ersten Gruppe, den Mädchen aus der ersten und zweiten Klasse. Einstudiert von Johanna Küpfer und Lilli Gramann und ausgeschmückt von Elisabeth Gruhl und Lisa Fischer, zeigten sie einen Cheerleader-Tanz zur Musik aus dem Film „Bibi und Tina“. Die Mädchen im Alter von elf bis 14 Jahren aus der fünften Klasse begeisterten unter der Leitung von Christine Müller und Marie Schubert mit klassischem Turnen und leichter Akrobatik zum Musiktitel „Rockabye“. Die Mädchen der Gruppe der Vier- bis Sechsjährigen, unter der Leitung von Alina Albiez, Daniela Faller, Lena und Leon Ehrig, zeigten begeistert tanzend, wie groß sie sind.

Nachdem umgebaut wurde, zeigten 20 Jungs, was sie alles gelernt haben. Gekonnt vollführten sie Rollen, Handstand, Räder und Kopfstand. Ihre Übungsleiterinnen Sandra Eichin und Bettina Hässig, unterstützt von Daniele Faller und Patrick Eichin, waren sichtlich begeistert von der Leistung ihrer Schüler. Nach einer kurzen Pause ging es mit den Funky-Girls weiter. Diese ehemalige Aerobicgruppe, bestehend aus 15 Frauen unterschiedlichen Alters, unter der Leitung der Vorsitzenden, zeigten, was Frauen mit Gymnastikbällen alles machen können.

Anschließend zeigten die Mädchen der dritten und vierten Klasse, The Moving Color, trainiert von Barbara Gruhl und Elsbeth Banholzer, am Stufenbarren zur Musik „Prayer in C“ und „Animal“ was sie drauf hatten. Das Tänzerische hatte Elisabeth Gruhl einstudiert. Zu einem fetzigen Schlagzeugsolo zeigte die Männerfitnessgruppe Power-Beats unter der Leitung von Ulrich Hässig und Marianne Wehrle als Schlussauftritt, dass man mit einem Gymnastikball und zwei Schlagstöcken auch Sport machen kann. In ihren Schlussworten bedankte sich die Vorsitzende bei allen Sportlern und Helfern für ihr großes Engagement und Mitwirken zum Gelingen der Veranstaltung und lud die Zuschauer ein, auch einmal im Sportverein hereinzuschauen und mitzumachen.