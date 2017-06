Küssaberg Bei den Burghexen gibt es einen Wechsel im Vorstand

Vorstandsmitglieder tauschen ihre Plätze bei den Küssaberger Burghexen. Der Vorsitzende Helmut Wolf zeigt bei der Ehrung von Bettina Kandziora seine poetische Ader.

Eine nicht alltägliche Mitgliederversammlung erlebte man bei den Küssaberger Burghexen im Gasthaus Hirschen in Bechtersbohl. Man fühlte sich wie in einer großen Familie. Vorsitzender Helmut Wolf leitete die Versammlung kurzweilig und bestens gelaunt. Die gute Laune spiegelte sich auch in den Gesichtern der anwesenden Mitglieder wieder, so war ein lustiger Abend vorprogrammiert.

Nachdem der Hauptteil mit Bericht des Schriftführers Patrick Skomroch und von Kassenwartin Laura Mathis, nebst der beiden Kassenprüfer vorbei war, begrüßte Wolf die neuen Mitglieder Sabrina uund Raphael Schuh, die das halbe Jahr Probezeit gut überstanden hatten. Bürgermeisterstellvertreter Gottfried Ritter als Wahlleiter hatte leichtes Spiel: Marion Skomroch tauschte mit Patrick Skomroch den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden und fungiert neu als Schriftführerin. Mit den besten Grüßen der Gemeinde und der Freude über so viel Zusammenhalt im Verein, der wie eine Familie sei, bedankte sich Ritter für die Einladung zur Versammlung.

Im Mittelpunkt des Abends standen ungewöhnliche Ehrungen zweier Mitglieder. Da war zum Einen Alexander Wagner, der 20 Jahre lang unermüdlich für den Verein und seine Mitglieder da war. „Du hattest immer einen Spruch auf den Lippen, warst Mädchen für alles – und das immer ohne zu murren“, so Helmut Wolf in seiner Würdigung. Alexander Wagner bekam ein großes Geschenk als Dankeschön.

Die zweite Ehrung des Abends betraf Bettina Kandziora, die ihre Mitgliedschaft im Verein kündigt, weil sie einfach keine Zeit mehr habe. Wo normalerweise von einem Vorstand die Antwort kommt: „danken wir für deinen Einsatz und wünschen dir alles Gute“, trug Helmut Wolf ein selbst verfasstes Gedicht vor, mit dem er sich auch im Namen des Vereins bei Kandziora für fast 20 Jahre Hingabe und Mithilfe im Verein bedankte. Selbst gestandene Mannsbilder mussten bei dem Gedicht schlucken. Wolf ernannte Bettina Kandziora zum Ehrenmitglied und überreichte ihr ein kleines Präsent mit den Worten: „Das große kriegst du beim nächsten Grillfest, zu dem du herzlich eingeladen bist.“