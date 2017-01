Küssaberg Baugebiet: Konflikt mit Landwirten ausschließen

Weichenstellung für Neues Baugebiet in Kadelburg: Neunschwanz-Erweiterung mit zehn Bauplätzen.

Der Gemeinderat hat für das Baugebiet „Neunschwanz-Erweiterung“ in Kadelburg am Montagabend die Weichen gestellt. Die Stellungnahmen übergeordneter Behörden haben keine Hindernisse ergeben. Im weiteren Verfahren soll sicher gestellt werden, dass durch die zusätzlichen zehn Bauplätze kein Konfliktpotential mit den benachbarten Landwirtschaftsbetrieben erwächst.

Die Erschließung des Neubaugebiets „Neunschwanz“ ist seit November abgeschlossen. Die neun Bauplätze sind vergeben und die Notartermine geplant. In wenigen Wochen soll mit dem Bau der 54 Mietwohnungen begonnen werden. Doch es gibt weitere Bauinteressenten für ein Grundstück in Kadelburg. Seit Anfang 2016 erörtert der Gemeinderat die „Neunschwanz-Erweiterung“. Zugelassen werden dort nur maximal zweigeschossige Häuser und nicht – wie im benachbarten Neubaugebiet „Neunschwanz“ – auch Mehrfamilienhäuser.

Allerdings sehen die in direkter Nachbarschaft angesiedelten landwirtschaftlichen Betriebe die immer näher rückende Bebauung kritisch für sich und die künftigen Bewohner. „Uns sind die Belange der Landwirte am Wichtigsten“, betonte Manfred Weber. Die dortigen Betriebe hätten noch einiges an Entwicklungspotential. Seit dem Sommer fanden Gespräche mit den Landwirten statt. Geruchs- und Lärmbelästigung, die eine Landwirtschaft mit sich bringt, sollen für beide Seiten zufriedenstellend gelöst werden. Hier soll der Bau eines bis zu 3,50 Meter hohen Damms Abhilfe schaffen.

Ein weiterer möglicher Konfliktpunkt ist laut den Landwirten die zunehmende Verkehrsbelastung im Soolweg, welcher von den Landwirten für die Versorgung ihrer Betriebe wichtig und ihrer Meinung nach heute schon kritisch ist. "Noch mehr Wohnhäuser bedeuten noch mehr Verkehr und Gefahren für alle Beteiligten", so die Landwirte Wolfgang Roder, Andreas Küpfer, Dietmar Groß und Clemens Stoll in ihrer schriftlichen Stellungnahme. Geplant ist, dass für die Bewohner des neuen Baugebietes ein direkten Zubringer zur Landstraße gebaut wird, so dass sie den Soolweg gar nicht benutzen müssen.

Gemeinderat Jürgen Fesser – selbst Landwirt – fragte in der Sitzung, was passiere, wenn selbst der Damm nicht ausreicht und wie man weiter Rechtssicherheit bieten kann. Bürgermeister Weber informierte, dass alle Bauherren in den Bereichen Neunschwanz und Neunschwanz Erweiterung einen Eintrag im Grundbuch haben werden, welcher die vier Landwirte absichert. Gemeinderat Ritter merkte an: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Mit den zehn vorgesehenen Grundstücken ist laut Bürgermeister Weber „das Ende der Fahnenstange erreicht – weitere Bauplätze wird es in Kadelburg nicht geben". Für das Wohngebiet „Neunschwanz Erweiterung“ muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Die zusätzliche Wohnbebauung soll durch eine Reduzierung in Ettikon ausgeglichen werden.