Ausweichmanöver endet mit Blechschaden

Bei einem Ausweichmanöver hat am Mittwochabend ein 35 Jahre alter BMW-Fahrer sein Fahrzeug beschädigt. Jetzt sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher, bei dem es sich um einen Golf-Fahrer handeln soll.

Der BMW-Fahrer war gegen 19 Uhr von Lauchringen in Richtung Kadelburg unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm ein schwarzer VW Golf auf seiner Seite entgegen, sodass der 35-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver kam der BMW von der Straße ab, es entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro, so die Polizeiangaben. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut (Tel. 07751/83 160) zu melden.