Küssaberg Anonyme Spender machen Bedürftigen eine besondere Freude

Zwei anonyme Spender schenken der Gemeinde an Weihnachten jährlich einen großen Geldbetrag. Von dem Geld profitieren Hilfsbedürftige in der Gemeinde. In diesem Jahr dürfen sich 65 Küssaberger Haushalte über Gutscheine von 25 bis 125 Euro freuen.

Küssaberg – Weihnachten ist die Zeit, in der verstärkt auch an den Nächsten gedacht wird. In Küssaberg gibt es seit etlichen Jahren zwei Geldspender. Sie wollen anonym bleiben. Sie spenden viel. Und sie spenden für kinderreiche Familien, für Alleinerziehende und für Rentner. Für Menschen, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind und denen auf diese Weise ein Strahlen ins Gesicht gezaubert wird. "In diesem Jahr klopft das Glück in 65 Haushalten in allen Ortsteilen von Küssaberg an", ist von Birgit Ebi zu hören. Sie bekommt von den Spendern das Geld und hat freie Hand, es nach Bedürftigkeit der Menschen zu verteilen. Dabei werden Gutscheine im Wert von 25 bis 125 Euro vergeben. Gutscheine, die allen Generationen zugutekommen von den Kindern bis zu den Senioren.

"Es bleibt auch immer etwas Geld für Notfälle unter dem Jahr übrig", sagt Birgit Ebi, die im Rathaus für alle Menschen da ist, sich ganz besonders auch in der Seniorenarbeit engagiert und für die Flüchtlinge die Ansprechpartnerin ist. Sie hört von Lehrern, wenn Schüler nur mit finanzieller Unterstützung an Klassenfahrten teilnehmen können. Und sie ist offenen Ohres, wenn über Hilfsbedürftigkeit in der Gemeinde gesprochen wird.

Seit 2008 gehen große Geldspenden regelmäßig alle Jahre wieder vor Weihnachten in der Gemeinde Küssaberg ein. "Darüber sind wir sehr dankbar", sagt auch Bürgermeister Manfred Weber. Birgit Ebi erzählt, dass Hilfeempfänger sich gern persönlich bedanken würden: "Aber so, wie der Spender nicht weiß, an wen das Geld geht, kennt der Empfänger den Spender nicht." Die Spender dürfen aber jedes Jahr davon ausgehen, dass sie mit ihrer Wohltat Freude in die Herzen vieler Menschen tragen – und die Empfänger wiederum, dass diese Unterstützung auch für die Spender jedes Jahr eine große Freude ist. Im vergangenen Jahr übrigens hatte Birgit Ebi alle Empfänger persönlich aufgesucht. Es war, wie sie sagt, auch für sie eine große Vorweihnachtsfreude, diese Dankbarkeit zu spüren.