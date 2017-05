Küssaberg 71-Jähriger mit Transporter auf Abwegen

Glimpflich ausgegangen ist der Unfall eines Autofahrers, der am Mittwochvormittag auf der K 6572 infolge gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen VW-Transporter verloren hatte.

Der 71-Jährige kam mit seinem Geschäftswagen von der Straße ab, fuhr etwa 50 Meter über eine Wiese und blieb schließlich in einer Baumreihe hängen. Der Fahrer konnte aus dem Auto klettern und einen Notruf absetzten. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den 71-Jährigen und brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. An seinem Lieferwagen entstand nur geringer Schaden, er musste allerdings von einem Abschleppwagen geborgen werden, so die Polizeiangaben.