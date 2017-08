Küssaberg 24 Stunden über Dreck, Wurzeln und Basalt: Michael Schäuble berichtet über Teilnahme beim Extrem-Rennen Stöffel Race

Michael Schäuble aus Rheinheim hat das Extrem-Fahrrad-Rennen "Stöffel Race" in Rheinland-Pfalz als Vierter abgeschlossen. Der 43-Jährige drehte in 24 Stunden 89 Runden und legte 325 Kilometer zurück. Wie er gegen Schmerzen, Müdigkeit und Hunger gekämpft hat, lesen Sie hier.

Küssaberg – "Es war mega", freut sich Michael Schäuble über den Erfolg bei seiner bisher größten sportlichen Herausforderung: 24 Stunden im Mountainbike-Sattel über Wurzeln, Dreck und Basalt. Das Stöffel Race ist ein Extrem-Rennen durch das ehemalige Basalt-Abbaugebiet Enspel in Rheinland-Pfalz. Die Starter durchfahren dabei verschiedene Industrieanlagen, darunter auch eine 25 Meter lange Schmiede, ebenso wie Passagen durch die Natur. Die Strecke verlangt ihnen alles ab – körperlich und seelisch. Welchen Erfolg der 43-jährige Rheinheimer nach Monaten der intensivsten Vorbereitung hier einfahren würde, hätte er selbst nicht für möglich gehalten.

"Ich war aufgeregt, denn das war alles komplett neu für mich", erzählt Schäuble vom Rennvortag. Um die Nacht trotz Nervosität durchschlafen zu können, war er bereits übermüdet angereist. Statt im Fahrerlager, übernachtete er am Baggersee, unter freiem Himmel, direkt an der 3,5 Kilometer langen Strecke. Geschlafen habe er dort "wie ein Baby".

Am Tag darauf fiel um Punkt 12 Uhr mittags der Startschuss. "Nach dem Start habe ich mich erstmal hinten eingereiht", berichtet Schäuble. Die Strecke sei ihm sehr gelegen, trotz dass sie mit einer fast permanenten Steigung kaum Erholung bot. Das harte Training und die vielen Jahre im Velo & Bike Club Waldshut-Tiengen kamen ihm zunächst zu Gute. Zuhause fährt er normalerweise rund 12 000 Kilometer im Jahr mit dem Rennrad und dem Mountainbike und macht dabei gut 100 000 Höhenmeter gut. Regelmäßig ist er auch über den deutschsprachigen Raum hinaus unterwegs, so zum Beispiel in den Bergen Mallorcas.

Nach drei Stunden setzte dennoch überraschend das erste Zwicken im Bauch ein. Eine salzige Brühe habe dieses zwar behoben, dafür aber eine verbrühte Zunge hinterlassen. In den folgenden Stunden fand Schäuble seinen Rhythmus und konnte Runde um Runde gleichmäßig abspulen. Erst gegen halb zehn machte er eine längere Pause inklusive einer herzhaften Mahlzeit. Anschließend montierte er seine Lampe und startete erneut in die Dunkelheit der Nacht. Mit der Technik seiner Ausrüstung ist der gelernte Kfz-Mechaniker bestens vertraut. Seit vielen Jahren ist er Inhaber eines Gurtweiler Fahrradgeschäfts.

"Die Endphase des Rennens war schmerzhaft," gesteht Schäuble. Geschwollene Handgelenke und Blasen machten ihm zu schaffen. Nach 24 Stunden, 89 Runden, 325 Kilometern, 7500 Höhenmetern, 30 Litern Wasser und rund 10 000 verbrannten Kilokalorien war es schließlich geschafft. Michael Schäuble überquerte die Ziellinie nach 24 Stunden als Viertplatzierter von 33 Einzelstartern unter insgesamt 280 Teilnehmern: "Mir sind die Tränen gekommen. Es war mein Rennen – und ich habe es durchgezogen."

Gerne würde er wieder ein 24-Stunden-Rennen fahren oder sich einer anderen Herausforderung stellen, aber: "Ich bin verheiratet und das sollte auch so bleiben. Der riesige Trainingsaufwand neben der Familie und dem Geschäft macht das extrem schwierig. Lieber ein geregeltes Leben und eine liebe Frau zuhause als viel Pokale und eine Wohnung in der man alleine hockt."