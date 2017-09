Kreis Lörrach Sommer ade: Leserreporter zeigen ihre schönsten Fotos

Zum meteorologischen Herbstanfang zeigen wir Ihnen einen fotografischen Rückblick unserer Leserreporter auf den Sommer.

Ein intensiver Sommer 2017 liegt hinter uns. Viele heiße Tage mit Temperaturen über 30 Grad auf der einen Seite und heftige Gewitter mit zum Teil sintflutartigen Niederschlägen auf der anderen Seite bestimmten das Wetter.Pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang am 1. September hat sich das schöne Wetter erst mal verabschiedet. Bis wir wieder im T-Shirt draußen rumlaufen können, vertrösten wir Sie mit den schönsten Sommerbildern unserer Leserreporter, die sie uns nach einem Aufruf auf der Facebook-Seite der Lokalredaktion Rheinfelden geschickt hatten.Isabell Nielsen aus Rheinfelden hat auf dem Zauberwaldpfad in Bernau die Sonne durch Blätter fotografiert.Saskia Morgenstern hat ihre Seele und Füße am Rhein in ihrem Wohnort Grenzach-Wyhlen baumeln lassen.Eine Fliege lässt sich auf dem Zauberwaldpfad in Bernau im Kreis Waldshut auf einer gelben Blume nieder.Samira Hohler aus Rheinfelden hat dieses Bild an einem heißem Sommertag im Europapark Rust gemacht.Ein Käfer sitzt auf einer Pflanze, die Isabell Nielsen aus Rheinfelden auf dem Zauberwaldpfad in Bernau geknipst hat.Die ersten Sonnenstrahlen nach einem verregneten Wochenende hat Michaela Weber aus Rheinfelden eingefangen.Mit den Worten „Mein Blick vom Balkon“ hat Sabine Winzer aus Niedereichsel dieses Foto an die Redaktion geschickt.Auf das Gewitter folgt ein Sonnenuntergang. Die Aufnahme stammt vom einem Balkon in Wyhlen Richtung Basel.Leuchtend grün präsentiert sich diese Wiese auf dem Zauberwaldpfad in Bernau. Isabell Nielsen aus Rheinfelden war dort.