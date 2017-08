Rheinfelden Riesentomate aus Nollingen bringt 853 Gramm auf die Waage

Davon lässt sich eine Menge Salat machen: Gina Vitale hat eine Riesentomate in ihrem Garten geerntet.

Stolze 853 Gramm bringt die Tomate auf die Waage, die Gina Vitale in ihrem Garten in der Wöhlerstraße in Nollingen geerntet hat.

"Nix Dünger, alles Natur", antwortet die gebürtige Italienerin mit ihrem charmanten Akzent auf die Frage der Redaktion, ob sie bei dem Gemüse nachgeholfen habe.

"Die Samen habe ich aus Italien von meiner Tante mitgebracht", erzählt die Hobbygärtnerin, die die Riesentomate zu einem leckeren Salat verarbeiten will.