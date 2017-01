Leserfoto zeigt verschneiten Friedrichplatz in goldenes Licht getaucht

Leserreporter Marco Faraone aus Rheinfelden hat den verschneiten Friedrichplatz fotografiert, über dem ein magisches Licht liegt.

Eine friedliche Stille liegt am Dienstagabend über dem Friedrichplatz. Der Schneefall hat Rheinfelden tagsüber in eine weiße Decke gehüllt. Helmut Kohler hat an der Wetterstation 20 Zentimeter Schnee gemessen.

Leserreporter Marco Faraone hat dieses stimmungsvolle Foto von seinem Balkon aus aufgenommen. Es zeigt den verschneiten Friedrichplatz in goldenes Licht getaucht.