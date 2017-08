Hänner Leserbilder: Toller Schnappschuss via WhatsApp

Leserreporterin Martina Kurzawski zögerte nicht lange: Sie drückte auf den Auslöser und schickte uns mit ihrem Smartphone dieses romantische Bild aus Hänner.

Dieser sonnige Morgen in Murg-Hänner machte Leserreporterin Martina Kurzawski besonders viel Freude. Die morgendliche Sonne glänzte am Horizont. Sie zögerte nicht lange und hielt den Moment mit der Kamera fest, sodass auch die Leser von SÜDKURIER Online an der Freude teilhaben können.Sie wollen uns auch schöne Bilder per WhatsApp schicken?