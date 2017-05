17.08.2016 15:47 Bernau Der Schwarzwald wie aus dem Bilderbuch

Was für ein schöner Schnappschuss von Leser Dieter Schäuble aus Lauchringen. In Bernau fühlte er sich plötzlich wie in einem Heimatfilm und drückte auf den Auslöser seiner Kamera.

Herz was willst du mehr: Leserreporter Dieter Schäuble machte von seinem Wohnort Lauchringen aus einen Ausflug nach Bernau, wo ihn eine Schwarzwald-Idylle wie im Kino erwartete. Wir sagen vielen Dank für diese tolle Aufnahme aus unserer Region. Das macht doch Lust auf Heimat!