Kreis Waldshut/Stühlingen Zwei Sichtweisen im Prozess um die Tötung des Stühlinger Waffenhändlers

Im Mordprozess gegen einen 48-Jährigen ging es auch am dritten Verhandlungstag vor dem Schwurgericht weniger um den Angeklagten, als vielmehr um das Opfer: Das Schwurgericht hinterfragt erneut die möglicherweise illegalen Verkäufe des getöteten Waffenhändlers. Die Behörden schätzen ihn als korrekt ein.

War der 88-jährige Waffenhändler ein gewissenhafter Geschäftsmann oder war er hochkriminell und in Waffenschiebereien verstrickt? Der erste Eindruck ergibt sich aus amtlichen Akten und den Ermittlungsergebnissen der Behörden. Die zweite Version versucht die Verteidigung des Schwarzwälders zu erhärten – mit Zeugen, denen der Angeklagte Schusswaffen aus dem Bestand des Stühlinger Händlers verkauft hatte.



Mit seiner Aussage zur Sache belastete sich der Beschuldigte M. selbst als "Außendienstler" des getöteten Waffenhändlers – so der Vorsitzende Martin Hauser – mit teilweise illegalen Waffenverkäufen im Kreis von Sportschützen. M. will so beweisen, dass er gar kein Motiv hatte, den Waffenhändler im Februar 2016 zu töten, weil dieser ihm jederzeit alle möglichen Waffen überlassen hätte. Außerdem legt die Verstrickung des 88-Jährigen in den Schwarzhandel eine Täterschaft im kriminellen Milieu nah. Die Mordanklage aber ist der schwerwiegendste Anklagepunkt.

Fünf Zeugen sollten die ungesetzlichen Waffenverkäufe bestätigen, vier Sportschützenkameraden des angeklagten Waffenfans und ein Geschäftsfreund. Nur einer verweigerte die Aussage im Hinblick auf eigene Strafverfolgung. Den vier anderen hatte der Angeklagte nach deren Aussage sechs Gewehre und drei Faustfeuerwaffen angeboten, verkauft und gebracht.



Die Waffen hatte der Händler dem Angeklagten nach dessen Darstellung immer wieder überlassen, auch zur Vorführung, nachdem der waffentechnisch versierte M. regelmäßig Feuerwaffen für den Händler umbaute oder nachrüstete. Ob die über M. verkauften Waffen ordentlich ins Waffenhandelsbuch eingetragen wurden, ist offen. Die Bücher sind verschwunden.

Ein Sachbearbeiter der Waffenbehörde im Waldshuter Landratsamt berichtete, die Angaben des Stühlinger Händlers hätten sich bei Kontrollen stets als korrekt erwiesen. Die Aussagen von zwei Behördenvertretern offenbarten indessen auch enge Grenzen der amtlichen Waffenkontrolle.