Kreis Waldshut Zehn Jahre Verein Zukunft für Ritschow: Musiker geben Freundschaftskonzerte

Der Verein "Zukunft für Ritschow" besteht seit zehn Jahren. Weißrussische Musiker geben ab 29. April Freundschaftskonzerte in der Region, am 6. Maiwird im katholischen Gemeindehaus in Waldshut das zehnjährige Bestehen gefeiert.

Waldshut (de) Der Verein „Zukunft für Ritschow“ blickt in diesem Jahr auf sein zehnjähriges Bestehen zurück. Was mit der Kindererholung und ersten Hilfssendungen angefangen hat, wurde durch die unterschiedlichsten Aktivitäten ergänzt. Vor allem die Förderungen von Jugendlichen wurde zu einem wichtigen Teil des Programms. Darunter waren auch Musikstudenten, die bereits vor Jahren erstmals in die Region kamen und mit ihren Konzerten die Besucher beeindruckten. Zwischenzeitlich sind sie zu Profis herangereift.

Gemeinsam mit anderen Musikern aus Weißrussland, darunter Mitgliedern der Staatlichen Philharmonie Minsk, kommen sie während einer kleinen Konzertreise in die Region. Das Ensemble mit Preisträgern nationaler und internationaler Wettbewerbe wird an verschiedenen Orten Freundschaftskonzerte geben und Gottesdienste begleiten. Premiere ist am 29. April in Gurtweil, es folgen weitere Konzerte in der Region: Pfarrkirche Weilheim (30. April, 10.30 Uhr), evangelischer Gemeindesaal in Bad Säckingen (30. April, 19 Uhr), Kapelle des Stühlinger Schlosses (1. Mai, 19 Uhr), Pfarrkirchen Albbruck (2. Mai, 19 Uhr), Matthäuskirche Erzingen (4. Mai, 19.30 Uhr), neuapostolische Kirche in Triberg (5. Mai, 19 Uhr). Am 6. Mai, 19 Uhr, gibt es im Kolpingsaal des katholischen Gemeindehaus in Waldshut für die jungen Musiker einen ganz besonderen Auftritt. Sie werden mit ihrem Konzert dem zehnjährigen Bestehen des Vereins „Zukunft für Ritschow“ den festlichen Rahmen geben. Zum letzten Mal wird die Gruppe am 7. Mai um 9 Uhr im Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Tiengen zu hören sein.

ist frei. Jede Spende kommt den Künstlern zugute, die damit ihre Reisekosten finanzieren müssen.