Kreis Waldshut Wohin am Wochenende? 10 Tipps für Veranstaltungen in der Region

Wohin am Wochenende? 10 Tipps für Veranstaltungen in der Region

Das Veranstaltungsprogramm für das kommende Wochenende am Hochrhein ist prall gefüllt. Ob Kultur bei einer Lesung, Party beim Frühlingsfest oder Unterhaltung bei den Kindertagen – hier gibt es den Überblick.

Die Wetteraussichten sind mit angekündigtem Regen aber immerhin etwas wärmeren Temperaturen zwar nicht besonders rosig, die Aussichten für Unternehmungen dagegen schon. Von Ofteringen bis Gurtweil, von Erzingen bis Waldshut: Rund um Kultur, Unterhaltung und Gesellschaft wird in den kommenden Tagen einiges geboten. SÜDKURIER-Online bietet einen Überblick über die Veranstaltungen des Wochenendes:

Vergnügen für Kinder

Kindertage in Tiengen: Für die Jüngsten fing das Wochenend-Programm bereits am Freitag an. Von 14 bis 18.30 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr finden in der Fußgängezone und auf dem Marktplatz die bekannten Kindertage statt. Eisenbahn, Kasperle-Theater, Hüpfburg oder Zirkus-Show – beim Programm ist wohl für jeden Besucher etwas dabei.

Bei einer Führung Neues lernen

Museumsmühle in Stühlingen-Blumegg: Auch hier kann man sich vor möglichem Regen schützen: Die Museumsmühle des Landkreises Waldshut im Stühlinger Ortsteil Blumegg-Weiler hat am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, jeweils von 14 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Die Mühle weist einige Besonderheiten auf, die es sonst bei keiner Mühle gibt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene drei und für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren 1,50 Euro. Es stehen während der Öffnungszeiten geschulte Führer bereit, die Fragen zur Mühle und Mühlentechnik geben können.

Unterhaltung beim Kulturring

Josef Brustmann in der Klosterschüer: Der Musikkabarettist Josef Brustmann gastiert am Samstag, 13. Mai um 20 Uhr, in der Klosterschüer Ofteringen. Einlass ist ab 19.15 Uhr. In seinem Soloprogramm „Fuchstreff – nix für Hasenfüße“ streift er mit schlauen Texten und frechen Liedern durchs wildwüchsige Lebensunterholz. Mit Witz, Aberwitz, absurder Klugheit und mit skurrilen Instrumenten ist zu rechnen, kündigen die Veranstalter an. Eintritt: Abendkasse 17 Euro, Jugendliche 10 Euro.

Die Freundschaft feiern

Jumelage in Lauchringen: Mit einem Bürgerfest unter dem Motto „Musik – Gesang – Tanz – Bewirtung – 20 Jahre Partnerschaft“ wird am Samstag, 13. Mai, von 14.30 bis 17 Uhr, auf dem Marktplatz von Unterlauchringen das Verschwisterungsjubiläum von Lauchringen mit der französischen Gemeinde St. Pierre de Chandieu gefeiert. Fast 100 Gäste des 20 Kilometer südlich von Lyon gelegenen Partnerorts werden hierzu erwartet. Auf einer großen Freiluftbühne gibt es hierzu einen bunten Reigen an Darbietungen. Bei permanentem Regen findet das Bürgerfest in der Gemeindehalle Oberlauchringen statt.

Zünftige Gaudi mit der Narrengesellschaft

Badisches Frühlingsfest in Erzingen: Nach dem mega Erfolg in Erzingen 2016 und etlichen ausverkauften Hallen in den letzten Wochen kommt das "zünftig badische Frühlingsfest" auf seiner Südbadentour auch dieses Jahr wieder nach Erzingen. Um 19 Uhr geht die Party in der Halle in Erzingen los. Höchste Zeit Dirndl, Lederhosen oder die badische Tracht aus dem Schrank zu holen. Abendkasse kostet 10 Euro für alle in Dirndl oder Tracht – für alle anderen 12 Euro.

Große Literatur in Schloss Bonndorf

Lesung mit Christoph Ransmayr: Lust auf Kultur? Schrifststeller Christoph Ransmayr stellt am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr, im Schloss Bonndorf seinen jüngsten Roman "Cox oder Der Lauf der Zeit" vor. Es handelt sich um einen farbenprächtigen Roman über einen maßlosen Kaiser von China und einen englischen Uhrmacher über die Vergänglichkeit und das Geheimnis, dass nur das Erzählen über die Zeit triumphieren kann, kündigt das Landratsamt Waldshut an.

Waldshuter Stadtmusik zu Gast in Tiengen

Jahreskonkzert in der Stadthalle: Die Stadtmusik Waldshut spielt am Samstag, 13. Mai, ihr Jahreskonzert. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Da die Stadthalle in Waldshut bekanntlich saniert wird, sind die Musiker zu Gast in Tiengen. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit. Es wird auch das letzte Konzert unter der Leitung des langjährigen Dirigenten Frank Pohl sein. Pohl, der selbst in der Stadtmusik mit der Musik begonnen und vor neun Jahren das Dirigat übernahm, wird zum Monatsende als Dirigent der Stadtmusik und des Jugendorchesters aufhören.

Elegant über die Tanzfläche

Senioren-Tanzturnier des TSCBlau-Weiß: "Die Turniertänzer freuen sich über viele Zuschauer und es darf ähnlich wie auf dem Fußballfeld angefeuert werden", schreiben die Verantwortlichen des Tanz-Sport-Clubs Waldshut in ihrer Ankündigung. Anlass für die Anfeuerungsrufe ist das jährliche Senioren-Tanzturnier mit Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Turnier findet Samstag und Sonntag von 10 bis etwa 19 Uhr im Kornhaus statt. Der Wettbewerb ist öffentlich, der Eintritt frei.

Ein Geschenk nicht nur für Mütter

Tag der offenen Tür bei der Stadtgärtnerei: Nicht vergessen – Sonntag ist Muttertag. Für alle, die nicht rechtzeitig ein Geschenk besorgt hat, bietet die Stadtgärtnerei einen Ausweg. Von 10 bis 17 Uhr lädt die Stadtverwaltug zur Besichtigung der Stadtgärtnerei ein. Neben Bewirtung und einem Mal-Wettbewerb für Kinder wird ab 14 Uhr die Herstellung von Gestecken erklärt. Und: Die ersten 200 Besucher erhalten eine Topfpflanze – ein mögliches Geschenk?!

Konzert mit Pauken und Trompeten

Kirchenkonzert am Muttertag: Der Musikverein Gurtweil spielt am Sonntag, 14. Mai, in der Gurtweiler Pfarrkirche ab 18 Uhr ein Kirchenkonzert. Das Konzertprogramm sieht auch den Auftritt eines Querflöten-, eines Saxophon- und eines Blechbläserquartetts vor. Der Eintritt zum Konzert ist kosten, aber es werden Spenden für einen wohltätigen Zweck gesammelt.