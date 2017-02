Kreis Waldshut Wildtiere sind bei Störungen im Winter in großer Gefahr

Die Störung durch Hunde oder sich im Wald abseits der Wege bewegende Menschen kostet Wildtiere dringend benötigte Kraftreserven. Dies kann zum Tod führen. Außerdem steigt die Zahl der Krankheitsfälle bei Wildtieren stark an, was auch eine Gefahr für Hunde und eventuell auch den Menschen bedeutet.

Kreis Waldshut – Der Kreisverein Waldshut der Badischen Jäger bittet Waldbesucher um besondere Rücksichtnahme: „Der Winter ist für alle Wildtiere eine harte Zeit, denn sie finden nur schwer und wenig Nahrung im Wald.“ Um ihren Energiebedarf zu verringern, schalteten die Tiere auf eine Art Schonmodus, indem sie versuchten, sich so wenig wie möglich zu bewegen. Der verschneite Wald jedoch lade mit seiner weißen Pracht regelrecht zum Spazierengehen ein.

Dies stelle kein Problem dar, solange Spaziergänger, Reiter und Schneeschuhläufer auf den Wegen blieben, heißt es in der Pressemitteilung. Die Tiere dürften nicht erschreckt werden, anderenfalls werde das natürliche Fluchtverhalten ausgelöst, welches dringend benötigte Energiereserven aufbrauche. „Schlagen sich Besucher allerdings durch Dickungen oder laufen oder reiten querwaldein, kann das die Tiere schließlich das Leben kosten“, so der Verein.

Der Appell gilt besonders den Hundebesitzern. „Der Winter ist für Rehe und andere Wildtiere hart genug, wir müssen es ihnen nicht noch schwerer machen“, erklärt Kreisjägermeister Bernhard Kallup mit der Bitte, besonders in dieser Zeit die Hunde nicht frei im Wald laufen zu lassen. Unterschätzt werde durch die privaten Hundehalter die Tatsache, dass sich ein gewöhnlicher Hund viel leiser als ein Jagdhund bewege, erklärt Katrin Münch von der Unteren Jagdbehörde des Landratsamts Waldshut. Die in den Heckenstreifen versteckten Wildtiere würden mitunter so erschreckt, dass sie an Stress stürben. Dies sei nicht nur im Wald so, sondern auch auf dem offenen Feld.

Münch erklärt weiter: „Ein ganz schlimmes Problem ist die nicht unerhebliche Zunahme der gerissenen Rehe durch freilaufende Hunde. Auch wenn man es einem ganz normalen 0815-Hund nicht zutraut, entwickelt ein jeder unbeaufsichtigter Hund seinen ganz natürlichen Jagdtrieb.“ Abgesehen von der Polizeiverordnung des Innenministeriums und des Ministeriums für Ländlichen Raum über das Halten gefährlicher Hunde vom 3. August 2000 gibt es in Baden-Württemberg keine Landesregelungen für den Leinenzwang in der Natur. Besondere Regelungen, insbesondere für Kinderspielplätze und andere öffentliche Einrichtungen, Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete können dennoch bestehen. Die Leinenpflicht kann von der Gemeinde, der Ortspolizeibehörde oder der Unteren Jagdbehörde angeordnet werden.

Entgegen der verbreiteten Meinung darf ein Jäger streunende Hunde oder Katzen nicht erlegen. Um ein herrenloses, wiederholt auffälliges Tier erlegen zu dürfen, ist eine Freigabe der Ortspolizeibehörde erforderlich. Ein weiterer Grund, Hunde an der Leine zu belassen, seien die in den vergangenen Monaten, besonders im westlichen Landkreis gravierend gestiegenen Fälle an Fuchsräude und Staupe, bestätigt Katrin Münch. Zudem seien die nicht meldepflichtigen Krankheiten auf Hunde, Katzen, Marder und alle Haarwildarten übertragbar. Die hiesigen Tierärzte seien zwar informiert und man könne bei rechtzeitiger Behandlung noch etwas bewirken, aber der Großteil der infizierten Tiere verende, weiß das Landratsamt. „Der Jäger freut sich, wenn er ausnahmsweise einmal einen gesunden Fuchs sieht“, bedauert Katrin Münch. Von der Tollwut gehe seit Jahren in Baden-Württemberg keine Gefahr aus.

Mit Inkrafttreten des neuen Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes in Baden-Württemberg zum 1. April 2015 wurde die Jagdzeit für den Fuchs deutlich eingeschränkt. Seitens der Jäger sei das deutliche Eingreifen in die Population nicht mehr möglich, erläutert Kreisjägermeister Kallup: „Dies begünstigt natürlich das Seuchengeschehen.“ Räude kann in Form einer Pseudokrätze auf den Menschen übertragen werden. Auf der sicheren Seite ist man, wenn Hund und Fuchs erst gar nicht in Berührung kommen.

Die Krankheiten