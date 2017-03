Kreis Waldshut Wechsel in der Leitung des Staatlichen Schulamts

Helmut Rüdlin geht in den Ruhestand, Hans-Joachim Friedemann wird sein Nachfolger.

An der Spitze des Staatlichen Schulamts in Lörrach, das für die beiden Landkreise Waldshut und Lörrach zuständig ist, gibt es zum Monatsende einen Wechsel. Helmut Rüdlin (65), seit 2009 Direktor der Behörde, wird am kommenden Donnerstag offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Dies bestätigte das Kultusministerium auf Nachfrage unserer Zeitung. Mit Rüdlins Verabschiedung wird sein Nachfolger Hans-Joachim Friedemann eingeführt. Er war bislang Leiter der Abteilung 7 im Regierungspräsidium Freiburg, die für Schulen und Bildung zuständig ist. Seit 2009 gibt es für die beiden Landkreise im Südwesten nur noch ein gemeinsames Schulamt. Es hat seinen Sitz in Lörrach.