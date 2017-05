Waldshut-Tiengen Was tun, wenn ein Wildtier im Garten steht?

Das Kreisforstamt Waldshut erarbeitet im Rahmen eines Pilotprojekts des Landes ein Konzept über den Umgang mit Wildtieren. Ziel ist eine Broschüre, die den Bürgern zeigen soll, an wen sie sich wenden können, wenn beispielsweise ein Fuchs im Garten steht. Mehr über das Projekt "Wildtiere im Siedlungsraum Baden-Württemberg" erfahren Sie hier.

Waldshut – Was tun, wenn plötzlich ein Fuchs im Garten steht? Die Mehrheit der Bevölkerung bringt das Zusammentreffen mit einem Wildtier auf heimischem Wohngebiet in große Unsicherheit. In den vergangenen Jahren hat das Waldshuter Forstamt einen Anstieg an Anfragen aus der Bevölkerung zur Hilfe im Umgang mit Wildtieren verzeichnet. "Erst neulich hatte ich einen Anruf von einem besorgten Anwohner, der Angst um seine Hühner hatte", erzählt Kreisforstamtsleiter Helge von Gilsa. Weitere Probleme, die Wildtiere in Wohnsiedlungen mit sich bringen sind beispielsweise Schäden an Grünflächen, Gebäuden oder Autos, Gesundheitsrisiken, Verschmutzungen und Lärm. "Im Landkreis Waldshut sind die meistgesichteten Tiere der Steinmarder und der Fuchs", zählt von Gilsa auf. "Aber auch Wildschweine und Vögel sorgen oft für Unruhe in Wohngebieten."

Die Diplom-Forstwirtin Geva Peerenboom von der Universität Freiburg arbeitet seit 2010 an einem Projekt zum Thema "Wildtiere im Siedlungsraum Baden-Württembergs". In den vergangenen Jahren hat sie Daten gesammelt, um herauszufinden, wo konkret Probleme auftauchen. "Durch Telefonbefragungen haben wir festgestellt, dass die Bevölkerung an ganz verschiedenen Stellen Hilfe sucht. In der Stadt wird oft einfach die 110 gewählt, in ländlichen Gebieten wird meist noch der Jäger kontaktiert", fasst die Diplom-Forstwirtin ihre Arbeit zusammen.

In der dritten Phase des Projektes sollen nun die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Studien im Stadtkreis Freiburg und dem Landkreis Waldshut angewendet werden. Bisher gibt es im Landkreis kein einheitliches Konzept, wie Anfragen aus der Bevölkerung bearbeitet werden. "Die Anrufe von hilflosen Leuten landen zufällig an ganz verschiedenen Stellen. Je nach Situation kann ihnen dann nicht richtig geholfen werden. Das wollen wir nun ändern", sagt von Gilsa. Unter der Anleitung von Geva Peerenboom wollen die zuständigen Ämter des Landkreises nun mit der Jägerschaft, den Naturschutzverbänden und Tierheimen ein einheitliches Konzept erarbeiten, um der Bevölkerung einen klaren Leitfaden im Umgang mit Wildtieren zu bieten sowie die richtigen Anlaufstellen für verschiedene Situationen zusammenstellen.

Das Ergebnis sollen kleine Info-Broschüren zu den Wildtieren sein, die in der Region häufig Probleme in Wohnsiedlungen verursachen. Dazu gehören unter anderem der Fuchs, der Steinmarder, das Wildschwein, Greifvögel, Rehe und inzwischen auch der Waschbär, der sich immer mehr ausbreitet. Das Pilotprojekt ist auf einen Zeitraum von zwei Jahren angesetzt.

Das Projekt

2010 wurde das Projekt "Wildtiere im Siedlungsraum Baden-Württembergs" von Professor Ilse Storch an der Universität Freiburg im Bereich Wildtierökologie und -management angeleitet. Diplom-Forstwirtin Geva Peerenboom übernahm die Bearbeitung. Das Ziel war es, Daten über Wildtiere im Siedlungsraum zu sammeln, um eine Grundlage für weiteres Vorgehen zur Behebung von Problemen zu schaffen. Die gesammelten Erkenntnisse sollen nun im Pilotprojekt im Stadtkreis Freiburg und Landkreis Waldshut angewendet werden. Ziel ist ein übersichtliches Konzept für die Bevölkerung zur Hilfestellung im Umgang mit Wildtieren. Hilfe gibt es schon jetzt im Internet: www.wildtiere-stadt.wildtiere-bw.de