vor 19 Stunden David Rutschmann Kreis Waldshut Warum in Deutschland vier Autokennzeichen verboten sind

Hinter manchen Autokennzeichen vergibt sich eine gewisse Symbolik. Daher sind in Deutschland vier rechtsextreme Nummernschild-Kürzel verboten. Die Zulassungsbehörde des Landkreises klärt auf, was sich dahinter verbirgt und verrät, warum Fahrzeughalter mit dem Kennzeichen IS dieses jetzt kostenlos wechseln dürfen.