Kreis Waldshut Vor 25 Jahren: 400 Demonstranten und 300 Polizisten in Wehr

Vor 25 Jahren: 400 Demonstranten und 300 Polizisten in Wehr

400 Demonstranten und 300 Polizisten begegneten sich vor 25 Jahren in Wehr. Anlass war der Landesparteitag der als rechtsextrem eingestuften Partei "Die Republikaner". Der größte Polizeieinsatz im Landkreis Waldshut seit Jahren verlief überwiegend friedlich.

300 Polizisten verwandelten am 19. Juli 1997 die Stadthalle der Stadt Wehr in einen Hochsicherheitstrakt. Sozusagen hinter Gittern hielt die als rechtsextrem eingestufte Parte "Die Republikaner" ihren Landesparteitag ab. Denn draußen vor der Tür demonstrierten bis zu 400 Menschen gegen die von den "Reps" propagierte Politik.

Schon um sechs Uhr an diesem Sonntagmorgen war die Polizei mit 300 Mann in Wehr präsent. Es war der seit Jahren größte Einsatz im Landkreis Waldshut. Rund um Wehr wurden Kontrollstellen eingerichtet, da mit einem starken Zustrom von Demonstranten gerechnet wurde, darunter auch einige militante Leute aus der ganz linken Ecke der antifaschistischen Bewegung. Die Stadthalle war mit Gittern abgeriegelt. Zugang hatten nur die 180 Rep-Delegierten und Journalisten. Gegen neun Uhr blockierten etwa 100 Antifa-Mitglieder die Zufahrtsstrecke zur Halle, weshalb die Polizei den Rep-Delegierten die ungehinderte Anreise gewährleisten musste. Dabei kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten, von denen im Laufe des Tages insgesamt 17 vorübergehend festgenommen wurden. Bei ihnen stellte die Polizei zwei Schreckschusspistolen, vier Tränengaspistolen, ein Messer und drei Rucksäcke mit einigen mit Benzin gefüllten Flaschen sicher.

Die Mehrheit der 400 Demonstranten zeigte ihren Protest friedlich. Nachdem der Parteitag um 10 Uhr begonnen hatte, formierte sich der vom DGB, der SPD, den Grünen sowie anderen Parteien und Gruppen initiierte Demonstrationszug. Hauptredner der anschließenden Kundgebung war SPD-Landesvorsitzender Ulrich Maurer. Es dürfe nie vergessen werden, sagte Maurer, "was die Braunen in Deutschland und in der Welt angerichtet haben".

Die "Republikaner" waren im Jahr 1992 mit 10,9 Prozent erstmals in den Stuttgarter Landtag gekommen und von 1996 bis 2001 mit 9,1 Prozent noch einmal darin vertreten, danach nicht mehr. Bei der Wahl 2016 erhielten die "Reps" nur noch 0,3 Prozent, quasi abgelöst von der neu im Landtag vertretenen AfD mit 15,1 Prozent und den ähnlichen Parolen gegen Ausländer und Flüchtlinge.