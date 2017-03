Kreis Waldshut Verkehrsunfallbilanz: Weniger Verkehrstote auf den Straßen im Landkreis

Die Zahl der Todesopfer bei Verkehrsunfällen ist laut der Verkehrsunfallbilanz des Verkehrspräsidiums Freiburg 2016 zurückgegangen. Als Hauptursache für Unfälle nennt die Polizei Ablenkung des Fahrers.

Kreis Waldshut – Im vergangenen Jahr ist die Zahl Verkehrstoten und Verletzten in Südbaden zurückgegangen, obwohl der Verkehr weiter zunimmt. "Erfreulicherweise", wie die Verkehrsunfallbilanz des Polizeipräsidiums Freiburgs für 2016 anmerkt. Immer mehr Fahrzeuge werden zugelassen, die zurückgelegten Strecken nehmen zu und der Verkehr wird komplexer. Im vergangenen Jahr hat die Polizei 24 093 Verkehrsunfälle registriert, davon wurden etwa die Hälfte (12 144 Unfälle) ausgewertet. Die anderen Unfälle von untergeordneter Bedeutung wurden nur in der Summe erfasst. Die festgestellten Unfallzahlen stagnieren auf hohem Niveau, heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums.

44 Verkehrstote auf den Straßen bedeutet, dass im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg im Jahr 2016 etwa alle acht Tage ein Mensch im Straßenverkehr starb. Dies ist der tiefste Stand in den vergangenen zehn Jahren. Im Vergleich zu 2015 sind die Unfälle nur leicht um 0,3 Prozent zurückgegangen, bei Unfällen mit Personenschaden ist ein Rückgang um 2,4 Prozent zu verzeichnen. Die Anzahl der Leichtverletzten hat um 1,4 Prozent abgenommen, die Anzahl der Schwerverletzten sogar um 5,9 Prozent. Motorradunfälle sind um 11,2 Prozent zurückgegangen, allerdings kam mit zehn getöteten Motorradfahrern ein Motorradfahrer mehr ums Leben als im Vorjahr. Unfallflucht: Die Fälle, in denen ein Unfallbeteiligter sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat, nehmen laut Polizeidirektion nach wie vor einen hohen Anteil an den Gesamtunfallzahlen ein. Im vergangen Jahre hat fast jeder vierte Unfallbeteiligte Unfallflucht begangen, allerdings konnten 37,5 Prozent dieser Täter ermittelt werden. Wurde bei diesen Unfällen ein Mensch getötet oder verletzt oder entstand Sachschaden von über 1000 Euro, kommen auf den Täter neben einer Strafe auch der Entzug der Fahrerlaubnis und Probleme mit seiner Versicherung zu.

Unfallursache: Ohne dies zahlenmäßig belegen oder im Einzelfall auch beweisen zu können, geht die Polizei von einer erheblichen Anzahl von Unfällen durch Ablenkung aus. Meist ist der Grund für den Unfall nicht erkennbar, hier könnte laut Polizeipräsidium die Ablenkung durch die Handybenutzung, Bedienung von Navigations- und Radiogeräten oder sonstige Inanspruchnahme des Fahrers eine Rolle gespielt haben. Neben der konsequenten Verkehrsüberwachung versucht die Polizei laut Mitteilung auch, durch Aufklärung dieser möglichen Unfallursache zu begegnen.

Situation im Landkreis: Im Landkreis Waldshut gingen Unfälle mit Personenschaden sowohl innerorts wie auch außerhalb der Ortschaften zurück. Die Zahl der Verkehrstoten sank von 16 auf 10. Während auch die Zahl der schwer verletzten Unfallopfer sank, stieg die Anzahl der leicht verletzten Personen. Vorfahrtsverletzungen als Unfallursache sind stark angestiegen (9,7 Prozent), während die Unfallursachen Geschwindigkeit, Abstand, Verkehrstüchtigkeit, Abbiegen und Rangieren laut Polizeipräsidium jeweils weit über zehn Prozent zurückgingen.

Verkehrsprävention

Auch im vergangenen Jahr haben die Polizistinnen und Polizisten des Referats Prävention ihr Augenmerk auf im Straßenverkehr besonders gefährdete Zielgruppen gerichtet. Die Verkehrspuppenbühne hatte 64 Auftritte, um auch die jüngsten Verkehrsteilnehmer für Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren und ihnen verkehrsgerechtes Verhalten nahezubringen. Durch die Radfahrausbildung für alle vierten Klassen konnten sehr viele Schulkinder für den Straßenverkehr fit gemacht werden. Dazu gab es mit den Aktionen "Schütze Dein Bestes" und "Busfahren – aber richtig" weitere Angebote für diese Zielgruppe.

Das Thema Ablenkung wurde für die Jungen Fahrer aufgenommen, aber auch Alkohol und Drogen wurden bei diesem Personenkreis thematisiert.

Für behinderte Menschen und Flüchtlinge gab es passende Informationen, hier wurden ca. 60 Veranstaltungen durchgeführt.

Schwerpunktmäßig ging es hier um das sichere Verhalten als Fußgänger und Radfahrer. Allein durch die Schulungen wurden durch die Prävention ca. 35000 Menschen erreicht. Die Verkehrsprävention ist ein wichtiges Standbein, um neben der Verkehrsüberwachung ein richtiges Verhalten im Verkehr zu fördern und so letztlich die Unfallzahlen zu senken.