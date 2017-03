Kreis Waldshut Unsicherheit? Immer mehr Menschen im Landkreis beantragen den Kleinen Waffenschein

2016 gab es 194 Anträge für den Kleinen Waffenschein im Landkreis Waldshut - im Vorjahr waren es noch 32. Die Polizei warnt: Jede Waffe kann auch zur Gefahr werden.

Immer mehr Menschen, auch im Kreis Waldshut, wollen einen Kleinen Waffenschein. 194 dieser Dokumente, die zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen berechtigen, wurden im vergangenen Jahr durch das Landratsamt Waldshut erteilt, 2015 waren es noch 32. "Während in der Vergangenheit eher wenige Kleine Waffenscheine beantragt wurden (unter 15 im Jahr), nahm das Interesse Ende 2015/Anfang 2016 sprunghaft zu", berichtet das Landratsamt auf Anfrage. Die Nachfrage sei seitdem "gleichbleibend hoch".

Die beiden größten Städte im Kreis, die Große Kreisstadt Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen, sind in diesen Angaben nicht mitinbegriffen, da beide Behörden waffenrechtlich eigene Zuständigkeit haben. So stiegen die Anträge in Waldshut-Tiengen von neun im Jahr 2015 auf 43 im Jahr 2016 und in Bad Säckingen von 18 im Jahr 2015 auf 73 im Jahr 2016 an. Die Anträge in den Jahren zuvor konnte man in beiden Städten an einer Hand abzählen.

Für den Erwerb des Kleinen Waffenscheins ist ein schriftlicher Antrag mit Angabe persönlicher Verhältnisse erforderlich. Eine detallierte Begründung wird nicht verlangt. Trotzdem schildern viele Antragsteller ihre Beweggründe. Neben dem Wunsch, sich im Bedarfsfall wehren zu können, seien meist "eine Verunsicherung vor dem Hintergrund der Flüchtlingsthematik" oder eine allgemeine Verunsicherung in der "heutigen Zeit" der Anlass zur Anschaffung eines kleinen Waffenscheins, hieß es beim Landratsamt.

Paul Wißler, Pressesprecher der Polizei in Waldshut-Tiengen, warnt jedoch: "Jede Waffe, sei es Messer, Pfefferspray oder auch Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe, kann für den Besitzer zur Gefahr werden." Eine sachgerechte Bedienung erfordere auch bei erlaubnisfrei erwerbbaren Waffen eine gewisse Übung. Wißler sagt: "Das Mitführen solcher Waffen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass mit ihnen gedroht wird oder dass sie eingesetzt werden. Dies kann zu einer Eskalation führen, die vom Opfer nicht mehr beherrscht werden kann."

Außerdem erklärt Wißler: "Schreckschuss-, Gas- und Signalwaffen sind echten Waffen in Aussehen und Funktion so ähnlich, dass sie auf den ersten Blick nicht von scharfen Waffen zu unterscheiden sind. Trifft die Polizei jemanden mit einer solchen Waffe an, müssen die Beamten die zur Eigensicherung erforderlichen Maßnahmen wie bei echten Schusswaffen ergreifen. Auch dies kann, vor allem bei falscher Reaktion des Trägers der Schreckschusswaffe, zu gefährlichen Situationen führen."

0,15 Prozent der Bevölkerung im Landkreis Waldshut waren laut Polizeiangaben 2015 von Gewalt im öffentlichen Raum betroffen. Der Polizeisprecher: "Anstatt das Risiko des ständigen Mitführens einer Waffe einzugehen, wäre es aus Sicht der Polizei wesentlich sinnvoller, gefahrenträchtige Situationen zu vermeiden." Solche Situationen seien beispielsweise Ansammlung stark betrunkener Personen am Ende eines Festes, die oftmals in Schlägerein münden würden. "Wer sich hier zur falschen Zeit am falschen Ort befindet, kann sehr leicht Opfer einer Körperverletzung werden."

Eine Alternative zur Waffe sei der Besuch eines Selbstverteidigungs- oder Selbstbehauptungskurses, welcher die Persönlichkeit stärke, gewaltlose Konfliktlösungsansätze biete und damit die Gefahr verringere, Opfer einer Gewalttat zu werden. "Doch schließlich muss jeder selbst entscheiden, wie er sein persönliches Risiko mindert", schließt Wißler ab.

