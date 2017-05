Kreis Waldshut Umweltausschuss bereitet Einführung der Biotonne vor

Der Bau- und Umweltausschuss des Kreistages hat Details zur Einführung der Biotonne 2019 beschlossen. Die Kreisräte sprachen sich gegen die Einführung von kleinen Sammelfahrzeugen aus. Stattdessen soll ein Detektionssystem eingeführt werden, das Metall und Plastik erkennen soll.

Kreis Waldshut – Am 1. Januar 2019 wird auch im Landkreis Waldshut die Biotonne eingeführt. Über die Details der Einführung hat der Bau- und Umweltausschuss des Landkreises in seiner Sitzung auf der Deponie Lachengraben in Wehr beraten.

Elmar Weißenberger, Leiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, informierte über die Hintergründe der Biotonnen-Einführung. Im Zuge der Neuausschreibung der laufenden Verträge für die Sammlung und Beförderung von Rest- und Sperrabfall sowie für den Behälterdienst beschloss der Kreistag am 7. Dezember 2016 die getrennte haushaltnahe Sammlung von Bioabfällen.

Die neuen Verträge für Rest- und Bioabfall sowie Sperrabfall (Lose 1 und 2) laufen über mindestens acht Jahre, also bis Ende 2026. Dabei werden nur geeignete Anbieter berücksichtigt, die ihre Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Fachkunde nachweisen können. Der Landkreis Waldshut wird für die Sammlung der Bioabfälle in die Sammelbezirke West (Lachengraben in Wehr) und Ost (Münchingen/Wutach) aufgeteilt.

Der Bau- und Umweltausschuss musste darüber entscheiden, ob neben den regulären Sammelfahrzeugen (zehn Tonnen), die Anschaffung von kleinen Sammelfahrzeugen sinn voll ist. Die sogenannten Mini-Crosser fassen zwar nur zwei bis drei Tonnen, sind aber in Innenstädten und auf Nebenstraßen besser einsetzbar. Kreisrätin Marita Höckendorff, die in der Altstadt von Laufenburg wohnt, bestätigte, dass die regulären Fahrzeuge bisher den Müll an den Sammelstellen problemlos abholen konnten. Daher lehnten die Kreisräte die Anschaffung solcher kleinen Fahrzeuge ab, da sie die Gebühren unnötig in die Höhe treiben würden.

Allerdings stimmten die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses für die Einführung eines Detektionssystem für die braunen Biomülltonnen. Dieses System erkennt in den Biomülltonnen sowohl verbotenen Metallabfall, als auch Plastikmüll. Ist dies der Fall, wird die entsprechende Biomülltonne im Wiederholungsfall nicht mehr geleert (zuerst gelber, dann roter Hinweisaufkleber). Erfahrungen aus anderen Landkreisen zeigen, dass für einen derart gesammelten und zur Verwertung übergebenen Bioabfall niedrigere Verwertungskosten anfallen.

Die vorgesehenen Behältergrößen für Biomüll sind Tonnen mit 60, 120 und 240 Litern, die dann im 14-tägigen Wechsel mit der Restmülltonne, geleert werden. Elmar Weißenberger rechnet mit zirka 30 Prozent Bioabfall, der dann nicht mehr in die Restmülltonne wandert.

Was in die Biotonne darf

Milchprodukte, wie die Reste von Joghurt, Quark und Käse.

Fischgräten und Tierknochen, in Zeitungspapier gewickelt.

Schalen von Obst und Gemüse sowie Eierschalen.

Speisereste in haushaltsüblichen Mengen, Reste von Brot und Backwaren.

Teebeutel, Teereste, Kaffeesatz und Kaffeefilter.

Küchenkrepp, Papierhandtücher, Papiertaschentücher, Servietten und Sammeltüten für Bioabfall aus Papier.

Haare, Federn, Holzwolle, Sägespäne von unbehandeltem Holz, sowie Kleintierstreu, wenn es aus biologisch abbaubarem Material ist.

Alle Grünabfälle von Beeten, Bäumen und Büschen.

Magazin Wissen, Biotonne 2015