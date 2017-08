Kreis Waldshut Sturmschäden im östlichen Kreis Waldshut: Umgestürzte Bäume blockieren Straßen und Bahnlinie

Der schwere Sturm in der Nacht auf Mittwoch hat auch im östlichen Kreis Waldshut erhebliche Verwüstungen verursacht. Wegen Unwetterschäden musste laut Polizeibericht die Bahnlinie zwischen Laufenburg und Erzingen gesperrt werden. Noch bis 12 Uhr soll der Zugverkehr wohl gesperrt sein.

Vom Unwetter waren laut Bericht der Polizei vorwiegend die Bereiche Laufenburg, Albbruck, Dogern Waldshut-Tiengen, Lauchringen und Klettgau betroffen. Das Unwetter dauerte etwa 30 Minuten und war besonders heftig. In der Folge wurde eine Vielzahl von Bundes-, Landes-, Kreis- und Ortsstraßen durch umstürzende Bäume und abgebrochene Äste teilweise oder voll blockiert, berichtet die Polizei. Darüber hinaus wurden an zahlreichen Gebäuden die Dächer beschädigt und Wasser drang ein. Weiter wurden etliche Fahrzeuge von Dachziegeln, Bäumen und Ästen getroffen und beschädigt. Bei neun Banken, Einkaufszentren und Schulen lösten unwetterbedingt die Alarmanlagen aus.



Die Hochrheinbahnstrecke zwischen Laufenburg und Erzingen musste voll gesperrt werden. Noch bis 12 Uhr soll die Sperrung zwischen Waldshut und Erzingen gesperrt bleiben. In einigen Gebieten fiel der Strom komplett aus. Polizei, Feuerwehren, Werkhöfe und Rettungsdienste waren die ganze Nacht über bis in die Morgenstunden im Dauereinsatz.



Auch in Waldshut-Tiengen hat der Sturm erhebliche Schäden verursacht. Nach Auskunft des Feuerwehr-Stadtkommandanten Peter Wolf wurden etwa 150 Bäume umgerissen. Die Einsatzkräfte seien an etwa 35 Stellen tätig gewesen, um Hindernisse zu beseitigen. Teilweise seien auch parkende Autos von umgestürzten Bäumen getroffen worden. Soweit bisher bekannt, kamen dabei keine Personen zu Schaden. In einigen Fällen habe die Feuerwehr auch vollgelaufene Keller auspumpen müssen. Priorität für die Feuerwehr hatte das Wegräumen eventueller Hindernisse bei den Ortsverbindungsstraßen.

Gegen 2 Uhr hatte in der Nacht auf Mittwoch ein heftiger Gewittersturm eingesetzt, teilweise begleitet von Hagelschauern. Die Folge waren auch teilweise abgedeckte Dächer.



Zu den betroffenen Gemeinden zählte beispielsweise auch Jestetten. In der Volkenbachstraße und Rheinauer Straße wurden mehrere Bäume entwurzelt oder Äste abgerissen, informierte die örtliche Feuerwehr. Die Bäume wurden zerlegt und beseitigt.