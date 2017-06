Kreis Waldshut Studentin Irene Nikic hat ausgezeichnete Idee für zweisprachige Kinder

Studentin Irene Nikic aus Untermettingen hat ein Produkt entwickelt, das Kindern beim Erlernen von zwei Sprachen helfen soll. Dafür wurde sie von der Ikea Stiftung mit einem Designpreis ausgezeichnet.

Zweisprachig aufwachsen ist für Kinder oft Fluch und Segen zugleich. Während die Vorteile meist auf der Hand liegen, vergessen viele, wie verwirrend es für Kinder sein kann, ständig zwischen zwei Sprachen hin und herzuwechseln. Das hat auch Irene Nikic aus Untermettingen erfahren. Sie ist zweisprachig mit Deutsch und Kroatisch aufgewachsen. Die 24-jährige Studentin, die ihr Abitur am Kolleg in St. Blasien abgelegt hat, studiert an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd Produktgestaltung im vierten Semester und hat nun ein Produkt entwickelt, das dieser Verwirrung Abhilfe schaffen soll.

"Bilingui" ist ein persönlicher Übersetzer für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Das Gerät erinnert an eine kleine runde Musikbox und passt gut in Kinderhände. Mit einem Mikrofon und zwei Lautsprechern ausgestattet, kann es die Worte der Kinder aufnehmen und darauf antworten. An der Seite lässt sich außerdem ein Display ausziehen, auf dem die Kinder mit dem integrierten Stift schreiben können und somit die Sprache nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich erlernen können.

Für diese Idee wurde Irene Nikic nun von der Ikea Stiftung mit dem Designpreis ausgezeichnet. Bereits zum zwölften Mal fand der Wettbewerb, der sich an alle Studierenden des Produkt- und Industriedesigns sowie der Innenarchitektur richtet, statt. In diesem Jahr lautete das Motto "Nomade in Germany" und wollte eine Antwort auf die Frage finden "Wie wird aus vier Wänden ein Zuhause?".

Von hunderten Einreichungen wurden nur wenige ausgezeichnet und Irene Nikic schaffte es mit "Bilingui" unter die Top 10. Nun darf sich die Studentin auf einen zehntägigen Workshop im schwedischen Lund freuen. Das Produkt Bilingui ist bisher nur ein Prototyp, der von der Studentin selbst in den hochschuleigenen Werkstätten aus dem holzähnlichen Kunststoff Ureol und Aluminium gebaut wurde. "Leider ist nicht geplant, das Gerät in Serie zu produzieren", so Irene Nikic. "Aber vielleicht meldet sich ein Investor."